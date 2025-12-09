Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

La noticia ha remecido la industria local de conciertos durante este martes 9 de diciembre. En la mañana, la productora Lotus acusó que el Instituto Nacional del Deporte (IND) había cancelado “de manera unilateral” el festival Loserville que realizaría el 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional.

¿La razón? La programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del mismo parque. La información no sólo cae a pocos días del evento, sino que también -según comunicó Lotus- mientras realizaban el montaje de la instancia en el recinto.

La noticia generó un profundo malestar en Lotus, quienes aseguraron contar con todas las autorizaciones, el contrato de arrendamiento firmado y la confirmación oficial del recinto desde el 5 de noviembre, fecha en que su solicitud fue aceptada “sin observaciones”.

En un comunicado oficial, la productora lamentó lo que calificó como un “acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical”. Si bien reconocieron la “relevancia internacional” del Mundial de Hockey y expresaron su “total respeto” por las deportistas, señalaron que esta situación debió haber sido “prevista y comunicada” con mucha anterioridad por el organismo.

Lotus ha informado a sus fans que se encuentra movilizando equipos para buscar activamente un recinto alternativo que permita desarrollar el evento en la fecha original, asegurando mantener el estándar de producción y seguridad.

La arremetida del gremio de productores

Ante ello, la Agepec (Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura) emitió un comunicado en que dice que “queremos dejar constancia de la gravedad de la decisión adoptada por el Instituto Nacional del Deporte (IND) al cancelar, de manera unilateral y con el montaje en pleno desarrollo, el arriendo del Parque Estadio Nacional para el evento Loserville, producido por nuestro socio Lotus”.

Luego sigue: “Valoramos profundamente el deporte y reconocemos la relevancia del Mundial de Hockey Femenino. Sin embargo, esta determinación evidencia una falta de certeza institucional inaceptable, considerando que Lotus contaba con una confirmación formal de reserva del recinto, con todas las coordinaciones y autorizaciones necesarias para avanzar en la producción”.

“Esta acción no solo afecta a una productora: perjudica directamente a miles de consumidores que adquirieron sus entradas con anticipación, organizaron su tiempo y recursos bajo la información oficial entregada por el propio Estado. El respeto al público —y a sus derechos como consumidores— debe ser un mínimo irrenunciable".

“Además, este hecho genera una situación que afecta directamente la confianza internacional, porque incluso los artistas extranjeros y sus equipos quedan sin certeza respecto al lugar donde finalmente se presentarán. Esto afecta la imagen país, instalando dudas sobre la seriedad, estabilidad y profesionalismo con que Chile gestiona su infraestructura cultural y deportiva”.

“Sumado a ello, la decisión vulnera la libertad de operación de una industria formal y regulada, dejando a productores y organizadores expuestos a decisiones intempestivas de la autoridad. No es primera vez que ocurre, y resulta inevitable preguntarse hasta cuándo este sector debe soportar esta falta de certeza”.

“Chile necesita reglas claras, estables y coherentes, que resguarden tanto al consumidor como a quienes producen y organizan eventos, frente a episodios que generan inseguridad y daño directo. Cada situación de este tipo envía señales de alerta a quienes buscan invertir en un sector que genera miles de empleos y que encadena positivamente la salud mental, la gastronomía y el turismo”.

“Como Agepec, continuaremos trabajando para que la actividad cultural se desarrolle con profesionalismo, estabilidad y respeto, y para que decisiones improvisadas como esta no vuelvan a repetirse”.