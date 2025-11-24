¿Qué día estará Pet Shop Boys o Mon Laferte?: el Festival de Viña 2026 revela su lineup por día

El Festival de Viña del Mar 2026 ya toma forma y cada vez se ve más cercano el inicio de la fiesta musical del verano. De hecho, el pasado viernes 21 se dieron a conocer las figuras que serán parte del espectáculo viñamarino y durante esta jornada, la organización dio cuenta de los días en que cada uno de ellos se hará presente en el escenario de la Quinta Vergara en el mes de febrero próximo.

De esta forma, el calendario por día quedó establecido así:

*Domingo 22 de febrero:

El domingo 22 de febrero la apertura estará a cargo de Gloria Estefan, en su primera vez en solitario en el certamen, mientras que el cierre correrá por cuenta de Matteo Bocelli, hijo del afamado Andrea Bocelli.

*Lunes 23 de febrero:

El lunes 23 serán los británicos de Pet Shop Boys quienes abrirán los fuegos de una noche llena de clásicos -en otro esperado debut-, mientras que la banda colombiana de ritmo y fusión Bomba Estereo bajará el telón.

*Martes 24 de febrero:

El martes 24 de febrero será una noche marcada por la diversidad de estilos con el pop romántico de Jesse & Joy y la energía del K-pop en la voz de Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily, más conocidas como NMIXX. Será la primera vez del furor surcoreano en la Quinta Vergara.

*Miércoles 25 de febrero:

El miércoles 25 los ritmos latinos se tomarán la noche con el regreso de Juanes y al cierre, la fiesta estará a cargo de la cumbia de los argentinos de Ke Personajes.

*Jueves 26 de febrero:

Al día siguiente, jueves 26 de febrero el espectáculo se vestirá de gala ya que el show estará a cargo en el inicio de la chilena más exitosa en el planeta, Mon Laferte, quien llega con su reciente título Femme Fatale, mientras que al final de la jornada llegará Yandel Sinfónico.

*Viernes 27 de febrero:

Finalmente, la fiesta terminará arriba junto a tres de los exponentes más referenciales de la música urbana el viernes 27 de febrero. Esa jornada el inicio estará a cargo de Paulo Londra, quien luego dará paso al trap nacional de Pablo Chill-E, que llegará con toda su batería de éxitos, para un cierre icónico con el fenómeno musical de Argentina Milo J.

El Festival de Viña del Mar 2026 se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero. Las entradas están disponibles en Pre-Venta Santander y Entel a partir del miércoles 26 de noviembre a las 11.am hasta el viernes 28 de noviembre a las 11.00 am.

Mientras que la venta general comenzará el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 11.30 am. a través de Puntoticket.