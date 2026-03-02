Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

Viña 2026 ha traído polémicas, shows memorables y un gran interés de parte de los chilenos. Esto se refleja en los ratings registrados por Mega, canal encargado de transmitir el certamen que ha superado a su competencia en los seis días de emisión.

Los espectáculos más vistos de esta edición del Festival superan los dos millones de espectadores por minuto en promedio, que coinciden con los shows de apertura y los humoristas. Sobre todo estos últimos se han impuesto de audiencia y, de hecho, un comediante tuvo la presentación más vista en Viña 2026.

Es importante considerar que este es el primer Festival de Viña cuyo rating se evalúa bajo el sistema de medición Cross-Platform, implementado en la televisión chilena desde inicios de 2025. Este modelo permite capturar el comportamiento real de los espectadores en todas las pantallas, lo que permite delimitar el número exacto de personas que ven un contenido determinado, en vez de utilizar métricas con puntos o porcentajes.

¿Qué fue lo más visto y lo menos visto en el espectáculo que acaba de concluir? Aquí va el listado en orden decreciente.

1.- Pastor Rocha y una cita con la historia

El show más visto del Festival ocurrió en su última noche, el viernes 27 de febrero, y no lo protagonizó un artista musical. El humorista ecuatoriano-chileno Santiago Endara, interpretando al irreverente evangélico Pastor Rocha, conquistó a la Quinta Vergara con humor satírico, religioso y político.

A pesar de las críticas que recibió en redes sociales por su rutina, el comediante se llevó Gaviotas y se volvió no solo el show más visto de esta edición del festival, sino que el espectáculo televisado más visto en Chile desde la implementación del sistema de rating Cross-Platform. Así, Pastor Rocha alcanzó a 2.387.878 de espectadores por minuto (en promedio) que lo vieron por las señales de Mega.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

2.- Mon Laferte se emociona hasta el llanto

Con Gaviotas de Oro, Plata y Platino, la presentación de Mon Laferte el jueves 26 de febrero conmovió. La cantante viñamarina se volvió la artista más joven en recibir el máximo galardón del Festival.

La intérprete de Tu falta de querer, Mi buen amor y Amor completo cerró su tercera participación en el espectáculo de su ciudad natal con 2.366.366 de espectadores por minuto (en promedio). Su éxito se reflejó en la artista que la siguió, que ocupa el siguiente lugar en esta lista.

Vina del Mar, 26 de febrero 2026 La cantante Mon Laferte recibe la gaviota de platino durante su presentacion en la quinta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

3.- Piare con P sorprendió

Una de las mayores sorpresas en el humor la dio Piare con P. Con un show popular, directo, de humor cotidiano y con mucho reguetón, la comediante se quedó con las dos gaviotas y la tercera presentación más vista del Festival de Viña 2026.

Heredando el histórico alcance de Mon Laferte, la presentación de Piare con P tuvo a 2.315.533 espectadores por minuto (en promedio).

4.- Asskha Sumathra en medio de la polémica

Un día antes, el miércoles 25 de febrero, tuvo lugar uno de los shows más polémicos: la rutina humorística de la transformista Asskha Sumathra. Ya era histórico que la comediante drag (la primera en la historia del evento viñamarino) estuviera en la Quinta Vergara, pero sus chistes se mezclaron con la polémica al enfrentarse a un abrupto corte que la dejó sin bis y con los asistentes a la Quinta Vergara pifiando a los animadores.

La presentación de Sumathra fue vista por 2.235.305 personas por minuto en promedio. Su controversia la volvió una de las comediantes más recordadas del Festival.

Vina del Mar, 25 de febrero 2026 La comediante Asskha Sumathra se presenta en la cuarta noche del Festival de Vina del Mar 2026 Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

5.- Jesse & Joy y su show emotivo

Los hermanos Huerta conquistaron la Quinta Vergara por tercera vez el martes 24 de febrero. El dúo mexicano de pop interpretó, entre la emoción propia y la de su audiencia, clásicos como Dueles, ¡Corre! y La De La Mala Suerte. Su participación sacó lágrimas y gaviotas.

Cosecharon 2.220.030 espectadores por minuto y abrieron una de las noches más esperadas de la fiesta.

6.- Los clásicos de Juanes

Una participación similar tuvo Juanes el miércoles 25, aunque con hits diferentes. El colombiano vino por cuarta vez al Festival de Viña y 17 años después de su último show en el evento. Cantó con Mon Laferte e hizo bailar y cantar a la Quinta Vergara con canciones como Es Por Ti, A Dios Le Pido y La Camisa Negra.

Juanes tuvo 2.191.608 espectadores por minuto a través de Mega. Fue superado en rating el mismo día por Asskha Sumathra, pero su show tuvo mucho éxito.

7.- Stefan Kramer y un éxito tibio

El comediante Stefan Kramer era una de las cartas más esperadas de Viña 2026. Entre la sombra del éxito que supusieron sus primeras rutinas en la Quinta Vergara y las críticas modernas a su humor, el imitador presentó una apuesta diferente y casi biográfica. Repasó su trayectoria artística mientras interpretó a varios de sus personajes clásicos, aunque con un aire más reflexivo que irreverente.

Se llevó las dos gaviotas y tuvo 2.135.079 personas viéndolo por minuto, lo que lo convirtió en el show más visto de su día (domingo 22 de febrero). Sin embargo, su rutina fue muy criticada en redes sociales, principalmente por su enfoque más lento y menos descarado.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

8.- Rodrigo Villegas y su humor directo

Otro humorista que fue el más visto de su día fue Rodrigo Villegas, quien conquistó a la Quinta Vergara con chistes sobre sexo, el físico y la nostalgia. Se llevó el rating del lunes 23 de febrero y hasta trajo de vuelta a los Blondon Boys.

La tercera presentación de Villegas en el Festival cosechó 2.101.415 espectadores viéndolo por minuto. Chilevisión, por su lado, compitió este día con su Festival de la Comedia, donde Dino Gordillo presentó una rutina que coincidió con la de Villegas por alrededor de 20 minutos. Dicho esto, CHV tuvo 490.925 espectadores, por lo que las pantallas se quedaron viendo al ex Morandé con Compañía.

9.- Esteban Düch y su prueba de fuego

Luego de Jesse & Joy y antes de las esperadísimas NMIXX, el humorista venezolano Esteban Düch se llevó al bolsillo al público de la Quinta Vergara, esencialmente juvenil y seguidor del K-Pop. El martes 24, Düch presentó una rutina autorreferente, con bromas sobre su situación migratoria y la idiosincrasia chilena que hicieron reír al público. Su bis musical con Rodrigo Salinas también fue muy aplaudido.

Las expectativas que había sobre él, considerando el precedente de su colega venezolano George Harris el año pasado, se reflejaron en el rating: 2.043.830 personas por minuto (en promedio) vieron a Düch reírse de las arepas y las empanadas por igual.

Esteban Düch en el Festival de Viña Foto: Dedvi Missene/La Tercera

10.- La conga de Gloria Estefan

Una de las artistas latinoamericanas de mayor prestigio internacional abrió el certamen viñamarino el domingo 22 de febrero: Gloria Estefan. La cantante de hits como Conga o Mi Tierra hizo bailar a la Quinta Vergara (y a José Antonio Neme) con éxtasis, recordando emotivamente a su presentación en el Festival de Viña de 1983.

La cantante solo se quedó atrás de Kramer en su día, con 1.919.385 espectadores por minuto. Compitió con el Festival de Comedia de Chilevisión, que presentó una rutina de Bombo Fica vista por 875.598 personas en promedio, lo que es un número alto para competir contra Viña, pero se quedó atrás de todas formas.

22 DE FEBRERO DEL 2026 GLORIA ESTEFAN DURANTE LA PRIMERA NOCHE DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

11.- La espectacularidad de Pet Shop Boys

Uno de los shows más recordados fue el que abrió el lunes 23: Pet Shop Boys. El dúo británico de synth-pop trajo la base de su gira Dreamworld, con pantallas que generan efectos 3D, luces coloridas y vestuarios extravagantes. Para conseguirlo, la producción tuvo que modificar la Quinta Vergara por primera vez en la historia. El resultado fue una de las presentaciones más memorables en la historia del certamen, con la interpretación de hits como West End Girls y Suburbia.

El espectáculo fue visto por 1.914.675 personas por minuto (en promedio).

12.- Paulo Londra y un show iluminado

La presentación de Paulo Londra, que abrió la “noche urbana” del viernes 27, destacó por su puesta en escena (que incluía estructuras cúbicas con luces LED) y por la invitación sorpresa a Ana Tijoux. Pese a esto, el espectáculo del cantante argentino fue el menos visto entre los shows de apertura, aunque sus cifras de rating pasan cómodamente el millón de espectadores en promedio.

Su rating fue de 1.792.890 espectadores por minuto (en promedio), números que aumentaron históricamente con el show cómico posterior, a cargo de Pastor Rocha.

13.- Pablo Chill-E honra al género urbano

Siguiendo la noche urbana, la presentación de Pablo Chill-E también llamó la atención por su puesta en escena, aunque el rapero chileno la alzó con críticas al cierre de residencias de menores y homenajes a los principales exponentes del género urbano nacional, como Galee Galee.

Su espectáculo fue visto por 1.309.814 personas por minuto, una cifra considerable para el horario nocturno en que se transmitió. El show terminó alrededor de las 2:00 de la mañana.

14.- Ke Personajes enfrenta la controversia

Luego de la controversia del corte a Asskha Sumathra, el show de Ke Personajes sirvió para silenciar las pifias (al menos contra los artistas) y hacer bailar cumbia al público. Emmanuel Noir se mostró cercano a Chile y ese interés fue mutuo, ya que se convirtió en el estandarte del show más visto entre los segundos artistas de cada noche.

Su rating fue de 1.184.696 espectadores por minuto (en promedio), volviéndose el único de los espectáculos finales que pasó el millón de audiencia promedio.

15.- Sinfonías de Yandel

El cantante puertoriqueño de reguetón Yandel conquistó a sus fanáticos, que bailaron y gozaron en la Quinta Vergara con el acompañamiento de una orquesta, y también alcanzó a atraer interés de los televidentes, aunque el tardío horario de su concierto (que terminó alrededor de las 3 de la mañana del jueves 26) pone a su show entre los menos vistos por televisión.

El espectáculo tuvo un rating de 857.028 espectadores por minuto (en promedio).

16.- La euforia de NMIXX

Fue una de las presentaciones menos vistas, pero de las que más euforia despertó en la Quinta Vergara. El grupo de k-pop NMIXX hizo saltar y bailar a sus seguidores de manera presencial el martes 24 de febrero. Al volverse el primer show de este género musical que se presenta en la historia del Festival de Viña, esta performance también adquirió carácter histórico.

Su horario tardío (entre 2 y 3 de la mañana) probablemente hizo que su alcance televisivo no fuera tan alto, pero aún así alcanzó a 700.763 personas por minuto (en promedio) que vieron el show por Mega. NMIXX, con Kidd Voodoo y el aval de Myriam Hernández, ya tienen un vínculo innegable con Chile.

17.- Bomba Estéreo y la naturaleza

El grupo colombiano de música caribeña y electro cumbia se presentó durante la madrugada del lunes 23 ante una Quinta Vergara con menos gente, pero aún con motivación de bailar y cantar. Con un show centrado en la conexión con la naturaleza, la vocalista Li Saumet hizo un show motivado, aunque criticado por ciertas desafinaciones en su voz.

La presentación de Bomba Estéreo alcanzó a 689.301 espectadores por minuto (en promedio), dato influido porque el show empezó a las 2 de la mañana, aproximadamente.

18.- Milo J y los problemas técnicos

Uno de los espectáculos más esperados del Festival de Viña 2026 era el del argentino Milo J. El cantante de 19 años ya se ha establecido como uno de los rostros musicales del país trasandino más prometedores y prestigiosos, con canciones como Niño, Rara Vez o Gil. Su presentación estuvo a la altura de las expectativas, con una gran puesta en escena y una invitación a Akriila, pero su mayor problema estuvo en el horario en que empezó.

Debido a problemas técnicos ligados al montaje, Milo J salió a cantar a las 2:44 de la madrugada, lo que condicionó su rating de 640.139 espectadores por minuto (en promedio), una cifra no muy alta para la expectación que había por el show del argentino.

19.- Matteo Bocelli contra el horario

No hay dudas de que la presentación musical más controvertida fue la de Matteo Bocelli, aunque no por su show en sí mismo (maravilló a la Quinta Vergara con su poderosa voz reflejada en covers y canciones propias), sino por lo tarde que empezó su presentación. Esta última empezó a las 3 de la mañana, aproximadamente, y terminó casi a las 4 del lunes 23.

Esto se reflejó en el rating, que fue de 631.492 personas por minuto (en promedio), y en una Quinta Vergara con menos gente. Eso no evitó, sin embargo, que Bocelli fuera nombrado “rey de Viña” y sufriera diversas bromas por su rol como jurado del Festival.