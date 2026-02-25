SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    En la tercera noche del Festival de Viña del Mar, los seguidores de NMIXX iluminaron la Quinta Vergara con sus barras de luz, accesorio imprescindible en los conciertos de k-pop, género debuta por primera vez en el escenario viñamarino.

    Por 
    Equipo de Culto
    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Este martes el monstruo iluminó la Quinta Vergara con barras de luz. Desde el inicio de la transmisión, se vio al público alzando estos objetos característicos del fandom k-pop. ¿La razón? El esperado debut de las surcoreanas NMIXX en Viña 2026.

    El sexteto no solo trae por primera vez el pop coreano al Festival, sino que además instala en el escenario toda la experiencia y los rituales que distinguen a sus seguidores en este tipo de espectáculos.

    Nmixx en el Festival de Viña

    ¿Qué son los lightsticks?

    Quienes asisten a conciertos de k-pop suelen portar estas varitas luminosas para acompañar las presentaciones de sus artistas favoritos.

    Pero no se trata de cualquier accesorio: en esta cultura musical, cada grupo cuenta con un diseño propio y oficial.

    En el caso de NMIXX, sus fanáticos llegaron a la Quinta con lightsticks en tonos blanco y celeste. Entre quienes se sumaron a la tendencia estuvo también la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

    La noche k-pop de Macarena Ripamonti

    Como ha sido habitual durante esta edición del certamen, la autoridad comunal ha estado presente en las noches de Festival, disfrutando con de los shows que han pasado por el escenario. Esta vez no fue la excepción, especialmente ante la efervescencia que ha generado la visita del grupo asiático.

    Al ser presentada por los animadores, Ripamonti saludó al público formando un corazón al estilo coreano y mostró su lightstick, acompañada además por los ganadores del campeonato de k-pop de Viña del Mar.

    La alcaldesa también pudo compartir con las artistas. Durante la tarde recibió a las integrantes de NMIXX en un recorrido por el Palacio Vergara, sumándose así al entusiasmo que ha despertado la participación del sexteto en el Festival.

    Más sobre:Festival de Viña del Mar 2026Viña del Mar 2026Festival de ViñaNMIXXLighstickK-PopMacarena Ripamonti

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Lo más leído

    1.
    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    2.
    Minuto a minuto | Esteban Düch recibe la Gaviota de Plata en Viña 2026

    Minuto a minuto | Esteban Düch recibe la Gaviota de Plata en Viña 2026

    3.
    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    4.
    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    5.
    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Gloria Estefan y Don Francisco: la profunda amistad que cruzó enojos, despedidas y canciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti
    Cultura y entretención

    Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales
    Mundo

    Trump proclama una “era dorada” de EE.UU. y destaca aranceles, frontera cerrada y recortes fiscales

    Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer