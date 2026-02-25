Qué son los lightstick y por qué los fanáticos de NMIXX los llevaron a Viña 2026, incluida la alcaldesa Ripamonti

Este martes el monstruo iluminó la Quinta Vergara con barras de luz. Desde el inicio de la transmisión, se vio al público alzando estos objetos característicos del fandom k-pop. ¿La razón? El esperado debut de las surcoreanas NMIXX en Viña 2026.

El sexteto no solo trae por primera vez el pop coreano al Festival, sino que además instala en el escenario toda la experiencia y los rituales que distinguen a sus seguidores en este tipo de espectáculos.

Nmixx en el Festival de Viña

¿Qué son los lightsticks?

Quienes asisten a conciertos de k-pop suelen portar estas varitas luminosas para acompañar las presentaciones de sus artistas favoritos.

Pero no se trata de cualquier accesorio: en esta cultura musical, cada grupo cuenta con un diseño propio y oficial.

En el caso de NMIXX, sus fanáticos llegaron a la Quinta con lightsticks en tonos blanco y celeste. Entre quienes se sumaron a la tendencia estuvo también la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

La noche k-pop de Macarena Ripamonti

Como ha sido habitual durante esta edición del certamen, la autoridad comunal ha estado presente en las noches de Festival, disfrutando con de los shows que han pasado por el escenario. Esta vez no fue la excepción, especialmente ante la efervescencia que ha generado la visita del grupo asiático.

Al ser presentada por los animadores, Ripamonti saludó al público formando un corazón al estilo coreano y mostró su lightstick, acompañada además por los ganadores del campeonato de k-pop de Viña del Mar.

La alcaldesa también pudo compartir con las artistas. Durante la tarde recibió a las integrantes de NMIXX en un recorrido por el Palacio Vergara, sumándose así al entusiasmo que ha despertado la participación del sexteto en el Festival.