Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Verónica Echegui, actriz española conocida por películas como Yo soy la Juani (2006) y Explota, explota (2020), falleció este domingo a los 42 años. Según comunicó su familia a los medios, padecía una enfermedad desde hace tiempo, pero había decidido mantenerla en privado.

Echegui ganó reconocimiento a los 20 años de la mano de Bigas Luna, quien la eligió como protagonista de una comedia sobre una una adolescente que tiene problemas en casa y está en pareja con un novio celoso e indeciso. Por esa película, Yo soy la Juani, logró una nominación a los Goya a Mejor actriz revelación.

Tres años después, apareció como una de las protagonistas de El patio de mi cárcel (2009), película dirigida por Belén Macías y producida por El Deseo (propiedad de Pedro y Agustín Almodóvar).

En la película mexicana Me estás matando (2016) hizo pareja con Gael García Bernal y en Explota, explota fue parte clave de un elenco de una historia impulsada por los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

En Tótem loba (2021), su primer trabajo como directora, Echegui abordó las tradiciones populares y la normalización de la violencia contra las mujeres. Ese filme le permitió ganar el premio a Mejor cortometraje de ficción en los Goya. Fue su primer triunfo en la premiación después de cuatro nominaciones anteriores.

Su último estreno fue A muerte, serie de Apple TV+ que cuenta la historia de un hombre (Joan Amargós) que recibe un diagnóstico de cáncer de corazón y se reencuentra con una amiga de infancia (Echegui).

El fallecimiento de la actriz provocó la reacción del mundo cultural de España y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos”, publicó en X.

Sus restos serán incinerados.