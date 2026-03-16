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    Quilapayún brilla en Lollapalooza con Los Bunkers como invitados de lujo

    El histórico conjunto puntal de la Nueva Canción Chilena superó la ausencia de su histórico líder con una presentación rotunda en el Teatro La Cúpula, sellando la jornada con un emotivo "El pueblo unido" que ya se perfila como un hito en la historia del festival. Además contaron con la participación de Los Bunkers en tres canciones.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Quilapayún brilla en Lollapalooza con Los Bunkers como invitados de lujo FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    El íntimo escenario de La Cúpula fue el lugar donde Quilapayún se presentó a partir en el marco del festival Lollapalooza Chile. Un público transversal en edades ocupó las localidades prácticamente al completo.

    A las 21.17 el conjunto de las “Tres barbas” apareció en escena. Sin Eduardo Carrasco, su histórico líder, quien renunció al conjunto en enero pasado. Abrieron con el tema Siempre, original de 2007.

    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    Pero más allá de las ausencias, el público llegó para ver a unos históricos de la música chilena, puntas de lanza de la Nueva Canción Chilena. En ese sentido, Quilapayún desplegó un show sólido, con las voces a tope y las armonías vocales definidas, rotundas y trabajadas en el rodaje que dan los años. Así fueron pasando canciones como una versión de Pájaros de fuego, la canción de Los Tres de 1991 que pasó en una interesante clave folklórica.

    Con el apoyo de visuales y con su tradicional instrumentación acústica, Quilapayún fue desgranando temas como El cigarrito (de Víctor Jara) en una emotiva versión a solo guitarra y voces; y otras más recientes como Tren a Valparaíso, Funeral (después de la cual la gente gritó “chúpalo Kast”), Guajira chilena (una lectura interesante de la música tradicional colombiana), o la clásica Malembe. Además de una reversión de El derecho de vivir en paz con una letra adaptada a Chile en vez de Vietnam como en la original.

    FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

    Hasta que llegó el momento estelar de la noche: la aparición de Los Bunkers, al completo, en escena, tal como lo adelantó Culto. Junto a Quilapayún interpretaron La exiliada del sur -parte del repertorio bunker, pues fue registrada en el álbum La Culpa (2003)-, La muralla (a la que se le añadió una coda con Another brick in the wall part 2, de Pink Floyd).

    Y como remate, El pueblo unido, el himno compuesto por Sergio Ortega en 1973 y que fue cantada con fervor por los asistentes, cerrando en lo alto la presentación que tuvo un sabor a inolvidable para quienes estuvieron allí. Sin duda, quedará como uno de los grandes momentos de la historia de Lollapalooza.

    Quilapayún estuvo en la versión 2022 del Lollapalooza, cuando compartieron escenario junto a Inti-Illimani Histórico.

    Más sobre:lollapalooza2026MúsicaQuilapayúnLos BunkersMúsica Culto

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