    Quimera: María Becerra presenta su álbum más ambicioso

    Lo nuevo de las estrella argentina reúne colaborciones con el recién confirmado invitado para el Festival de Viña, Paulo Londra, además de Tini, y está estructurado en torno a secciones que abordan diferentes alter ego.

    Por 
    Equipo de Culto

    Tras tres años desde el lanzamiento de su último álbum de estudio, Maria Becerra presenta Quimera, su tercer material discográfico y el proyecto más audaz, honesto y conceptual de su carrera.

    Hace más de un año, Maria ya tenía un disco listo. Canciones grabadas, ideas cerradas, un camino trazado. Pero la vida la atravesó de otro modo. Fueron meses movilizantes a nivel emocional y personal, y la música —que siempre había sido su refugio— empezó a devolverle una sola cosa: tristeza. “Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, compartió durante el proceso creativo.

    Lejos de dejar de componer, la música volvió a ser su refugio, pero esta vez con una pregunta distinta: ¿cómo escribir desde otros lugares que no fueran solamente el dolor? Esa inquietud no solo transformó el álbum que originalmente había preparado, sino que la llevó a construir un nuevo lenguaje, un nuevo universo, una nueva narrativa propia: Quimera. Un álbum que marca un punto de inflexión no solo por su nivel de introspección y riesgo conceptual, sino porque convierte el vacío en motor creativo, el dolor en narrativa y la búsqueda interna en canción.

    Fiel a su impronta compositiva —historias personales, ajenas o de personas cercanas que la atraviesan e inspiran— Maria decidió ir más allá y abrir paso a múltiples identidades. Así nacen sus cuatro alter egos: Maite —la vulnerabilidad, la herida y el amor que enseña—; Jojo —el brillo y la sensualidad como declaración de libertad—; Shanina —la dualidad, el deseo, la intensidad y su energía cambiante—; y Gladys —la raíz, la verdad cruda, el orgullo por el origen y el barrio—. Cada una de ellas habita tres canciones que exploran géneros, historias, estéticas y modos de sentir distintos, haciendo de Quimera un álbum donde conviven pop, urbano, R&B, salsa, dembow, sonidos experimentales, melancolía, fuego, catarsis y empoderamiento.

    Pero Quimera no es solo un álbum de personajes. En el centro del disco, también está Maria sin filtros. Una quinta voz que no interpreta, no actúa, no se esconde: se muestra. Son cinco canciones en las que se despoja de toda ficción para hablar del amor, de la verdad, de la caída, de la sanación, de lo que duele y de lo que, aún así, salva. Es el momento del álbum donde “se saca el disfraz” y se presenta en su forma más humana y honesta.

    El álbum fue producido por Xross, y Maria participó activamente en la producción de varias de sus canciones, profundizando su exploración sonora y consolidando una nueva etapa de involucramiento creativo integral, presente también en lo visual, ya que gran parte de los videoclips nacieron de ideas originales desarrolladas por ella.

    A nivel colaboraciones, Quimera dialoga con distintos mundos: Taichu, Jay Wheeler y J Rei participan en su capítulo más íntimo; Shanina se expande junto a TINI y Paulo Londra; Gladys encuentra su voz junto a Karina La Princesita; y Jojo despliega su magnetismo con El Alfa, en un álbum donde cada featuring no solo suma un nombre, sino que expande el lenguaje emocional y sonoro de cada identidad.

    La presentación oficial será el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, en el primer show 360° en la historia del estadio más grande de Sudamérica, un acontecimiento donde la puesta en escena, lo conceptual y lo musical darán forma en vivo a Quimera, en una apuesta artística, visual y emocional sin precedentes en la carrera de Maria Becerra.

