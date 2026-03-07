Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

El Nombre en el Muro, de Hervé Le Tellier (Seix Barral)

Durante la pandemia, el escritor Hervé Le Tellier, ganador del premio Goncourt, se trasladó a una centenaria casa de piedra en un pueblito del sureste de Francia, La Paillette. Una región de campos, bosques y suaves colinas. Al quitar una antigua placa de un muro encontró un nombre, escrito con una caligrafía irregular: André Chaix. En principio no le prestó atención, pero un día, mientras volvía de la panadería con sus baguettes, lo reconoció en un sencillo monumento en la plaza del pueblo, con estas fechas: 1924-1944. André Chaix fue un joven combatiente de la Resistencia que cayó en una emboscada de un batallón alemán, junto a otros cinco compañeros y dos civiles. Hervé Le Teillier decide entonces investigar su historia: la vida breve del hijo del dueño de la panadería del pueblo, aprendiz de ceramista y quien estaba de novio con Simone. “Juntos recorremos la vida a veces dura, pero nada nos separará excepto la muerte”, le escribió él a ella a los 18 años en una fotografía en que aparecen juntos y que el escritor recupera junto a otros documentos. Con ellos y con el testimonio de sobrevivientes recrea la vida de André, “un combatiente más” pero no anónimo. Y tras su huella revive el ascenso del nazismo en Alemania y los oscuros días de la Francia ocupada. En 2024 se cumplieron 80 años de la muerte de Chaix, pero “viendo cómo va el mundo, no tengo duda de que hay que seguir hablando de la Ocupación, del colaboracionismo y del fascismo, del racismo y del rechazo del otro hasta su aniquilación”, escribe el autor en este libro delicado, político y conmovedor.

La Hipótesis de la Felicidad, de Jonathan Haidt (Deusto)

Jonathan Haidt, el reconocido psicólogo social, autor de La generación ansiosa, publicó en 2006 este ensayo sobre psicología positiva, que el grupo Planeta publica ahora en español. La hipótesis de la felicidad resuena a autoayuda, pero el ejercicio de Haidt es interesante: revisa diez ideas de la sabiduría antigua sobre la felicidad, desde el Tao a los estoicos y la Biblia, y las relaciona con descubrimientos científicos modernos. La idea central del ensayo es el yo dividido, para el que Haidt usa la metáfora de un jinete sobre un elefante: el jinete representa al conciente, lo racional, mientras el elefante equivale a lo instintivo o lo emocional y a menudo es difícil de controlar. “Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos”, decía Buda y Haidt demuestra hasta qué punto es difícil cambiar la mentalidad y que se necesita una estrategia sicológica sofisticada para lograrlo. Desde la ciencia cognitiva comprueba el aserto de Confucio sobre la reciprocidad: “Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás”. Esencial para las relaciones humanas, “la reciprocidad, como el amor, nos conecta con los demás”, dice Haidt. El amor, la adversidad, el egoísmo y el sentido de la virtud son otras de las dimensiones que analiza. Y subraya de qué modo el equilibrio entre el jinete y el elefante, entre el ying y el yang, entre la sabiduría y la ciencia, incluso entre progresismo y conservadurismo, son fundamentales para la vida en comunidad.

Tío Flores, de Eymard Toledo (Mis Raíces)

El gran tesoro de Tío Flores era su máquina de coser. Edinho no podía tocarla, pero miraba con placer cómo el sastre pedaleaba y cosía las prendas en ella. Cada mañana, al alba, Edinho llegaba a casa de Tío Flores para desayunar juntos. Y cada tarde, después de la escuela, le ayudaba a cortar las telas, hacía sus tareas y volvía a casa al anochecer. Su madre trabajaba todo el día en la fábrica. Todo el pueblo trabajaba allí, menos Tío Flores y su padre, que prefería buscar peces en el río. Tío Flores solía recordar otra época, antes de la fábrica, cuando el pueblo era más pequeño, el río más limpio y él hacía trajes coloridos para la gente. Después solo hacía uniformes grises para la industria. Hasta que un día ya no recibió más pedidos: los nuevos uniformes, más baratos, llegaban desde el extranjero. Tío Flores se quedó sin trabajo, pero con ingenio e imaginación Edinho lo ayudará a salir adelante otra vez. La escritora e ilustradora Eymard Toledo es la autora de este libro entrañable que trae el paisaje, los sonidos y los colores de un pueblo de Brasil.