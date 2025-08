¿De qué murió Ozzy Osbourne? Revelan la causa de muerte del cantante

Ozzy Osbourne falleció el pasado martes 22 de julio a los 76 años, en una de las pérdidas más letales en la historia del rock reciente. Miles de fans en el planeta quedaron desconsolados por perder a uno de los padres del heavy metal, con imágenes como su esposa Sharon Osbourne llorando desconsolada en su funeral de hace una semana en Birmingham, tierra natal del cantante.

Pero existía aún una interrogante. No había claridad del motivo de su deceso. Pero este martes 5 de agosto se conoció el certificado de defunción de la voz de Black Sabbath, donde se especifica cuál fue su causa de muerte: un ataque cardiaco.

El documento, difundido por el matutino estadounidense The New York Times y que se presentó en Londres por su hija Aimée, afirma que al momento del deceso el inglés sufría de Párkinson y de una enfermedad coronaria no especificada.

Ozzy Osbourne

Entre las causales, se lee: “(a) Paro cardíaco fuera del hospital (b) Infarto agudo al miocardio (c) Enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica (causas articulares)”.

En el apartado “ocupación”, su familia especificó en el certificado que Osbourne se desempeño como “compositor, intérprete y leyenda del rock”.

El día de la muerte del artista, una ambulancia aérea voló hacia su mansión en Chalfont St. Giles (Buckinghamshire, Inglaterra) con el fin de “brindar cuidados críticos avanzados”, tal como detalló un vocero. Se lo intentó reanimar durante al menos dos horas.

Un residente, que no quiso revelar su nombre a la prensa inglesa, dijo en ese momento: “Salí a echar un vistazo y vi que estaba aterrizando cerca de la casa de Ozzy. Todos hablábamos de ello y nos preguntábamos qué había pasado. Inmediatamente temimos que le pasara algo a él, ya que se sabía que su salud era delicada. Cuando oímos más tarde esa noche que había muerto, se confirmaron nuestros peores temores”.

Un portavoz de la compañía Thames Valley Air Ambulance -Ambulancia AéreaS del Valle del Támesis, compañía encargada del operativo- confirmó a Daily Mail: “Podemos confirmar que nuestro helicóptero fue enviado para brindar cuidados críticos avanzados en un incidente cerca de Chalfont St Giles ayer”.

Antes de su llegada al Reino Unido para su concierto de despedida en Birmingham hace tres semanas, la mansión en la que descansaba Ozzy había sido sometido a una importante remodelación que incluyó un ala de rehabilitación, una piscina y un estanque para que pudiera pasar más tiempo allí a medida que su salud se deterioraba.

Desde el 22 de julio, la familia Osbourne ha optado por no referirse a las causas del adiós de Ozzy Osbourne, manteniendo una prudente discreción y respeto en torno al tema.

La muerte del artista ocurrió sólo días después de su multitudinario concierto de despedida de los escenarios, “Back to the beginning”, donde tocó por última vez con sus compañeros de Black Sabbath, además de rodearse de “hijos” artísticos como Metallica, Tool o Guns N’ Roses.