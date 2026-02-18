Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

El boxeador chileno Arturo Godoy (1912-1986) tuvo una vida de película. Así lo detalló Muriendo por la dulce patria mía, de Roberto Castillo Sandoval, y el reciente largometraje basado en ese libro, Rey del ring.

Dirigido por Rodrigo Sepúlveda y escrito por Gonzalo Maza y Rodrigo Gijón, el filme tiene como principal eje la disputa del título mundial frente al estadounidense Joe Louis en el Madison Square Garden en 1940.

El púgil iquiqueño es interpretado por Marko Zaror y Louis es encarnado por el jamaicano-estadounidense Uriah Hall. Los otros personajes clave de la historia son la bailarina Leda Urbinati (Fiorella Bottaioli), el buscavidas Gabriel Meredith (Benjamín Vicuña) y el entrenador del boxeador (Jaime McManus).

Tras su paso por los cines chilenos –en octubre pasado–, la película llegará a la plataforma Disney+ este viernes 20 de febrero.

Revisa su trailer a continuación: