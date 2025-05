Robbie Williams vuelve a la primera plana y alista show en Chile

Hay que tener agallas, orgullo, algo de ego y bastante trayectoria para bautizar tu nuevo disco con el concepto que define a una era y a una generación. Finalmente, para alzarte como encarnación única de un estilo.

Britpop -ni más ni menos- se llama el próximo álbum de Robbie Williams, en alusión al último gran sonido que revolucionó Gran Bretaña en los 90, cuando Blur, Oasis o Pulp dominaban el orbe. Saldrá en la segunda parte del año.

“Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Era la cima del britpop y una época dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más animado y con un toque más himno de lo habitual. Tiene algo de brit y, sin duda, también de pop”, ha dicho el artista para justificar su abrazo con el género, del que fue coetáneo, aunque no parte medular de su Olimpo.

Quizás por lo mismo, ha creído que es el minuto de mirar en retrospectiva a ese capítulo glorioso y devolver a la isla los días en que todo era fiesta, ritmo, guitarras y Cool britannia. Rebobinar la cinta tres décadas y ahora sí erigirse como el elegido de un trono que en su momento no pudo tener.

Para ello, ha contado con secuaces de peso. El guitarrista y fundador de Black Sabbath, Tony Iommi, lo acompaña en la carta de presentación del trabajo, Rocket, el primer sencillo salido el pasado 21 de mayo, donde da rienda suelta a texturas más rockeras, crudas y esqueléticas. El video también lo muestra así: como un chico de aspecto pendenciero por las calles de Londres.

Este Robbie Williams bajo impulsos renovados, a los 51 años conjugando su obra en pasado perfecto pero con ansias futuras, se alista también para una nueva gira. Para defender sus nuevos tiempos sobre un escenario.

Una posible visita

De ese modo, el Britpop Tour despegará este sábado 31 de mayo en Edimburgo, Escocia, para después desarrollar 36 fechas por Europa hasta el 7 de octubre.

A partir de ahí, el itinerario del hombre de Rock DJ aparece disponible. Según pudo saber Culto a través de fuentes de la industria nacional de conciertos, una productora local negocia la visita de Williams a Santiago para la última parte del año. La alternativa es que el espectáculo se levante en un recinto de convocatoria media, apareciendo el Claro Arena -el nuevo reducto del club Universidad Católica, a inaugurarse en los próximos meses- como una opción viable. El sitio ya tiene anunciados los recitales de Lionel Richie, Rod Stewart y Miranda! Para la música en vivo, su aforo se empina por los 20 mil asistentes.

De concretarse, sería la cuarta vez del cantante por la capital. La primera de 2004 es por lejos la más recordada, parte de la memorabilia pop del país: cuando en noviembre de ese año llegó hasta los estudios de Canal 13 para darle una entrevista a Luis Jara, la que finalmente no se llevó a cabo, debido a que el conductor chileno no supo comunicarse de la mejor manera en inglés, lo que provocó un malentendido que hizo que el inglés se retirara del estudio. Hasta el día de hoy ese bochorno persigue a Lucho Jara como un moscardón que no se quiere escapar de su solapa.

La segunda oportunidad fue en 2006 y fue menos acontecida: repletó el Estadio Nacional con un espectáculo a medio camino entre el stand up comedy, la música y el delirio generalizado, desplegando el estatus de astro mundial que gozaba por ese entonces. Su retorno y última vez fue en 2008, con un paso por el Movistar Arena.

Su nueva venida a la capital podría oficializarse en los próximos días, junto con las coordenadas de venta de boletos.

Un hombre sobrio

Hasta ahora, no hay muchas pistas sobre lo que presentará en vivo en esta nueva gira. En entrevistas recientes, Williams ha dado más luces sobre sus mundos más privados, siempre complejos y expuestos, parte de una prensa inglesa que cada cierto tiempo lo observa como una de sus presas favoritas.

Por ejemplo, en entrevista con revista Elle, dijo que para él no es fundamental lanzar discos cada cierto tiempo, como funcionaba habitualmente la industria discográfica. “Busco ser relevante, estar en el radar del mundo de la música, así que necesito realizar mi oficio de otra manera”, argumentó.

Robbie Williams 2 la-tercera

También dijo que ha aprendido de los episodios más ásperos de su existencia, los que lo han llevado a convertirse en el hombre que es. “La vida es bella. Incluso cuando se tornó más triste, destructiva y desesperante, era una obra maestra. Con respecto a los problemas, lo fundamental es saber que se sale de ahí, y el primer paso tiene que ser reconocer que existe un problema”.

Su proceso para sepultar fantasmas y adicciones incluyó medicación, terapia, sobriedad y el apoyo de todo su entorno. “Estar sobrio fue imperativo y vital para mi salud mental”, enfatizó en el mismo diálogo con Elle.

Como parte de esos tantos cambios de piel, el artista estrenó el año pasado la cinta semibiográfica Better man, donde narraba su carrera y sus rutas personales retratado con CGI como un chimpancé. En general, obtuvo buena crítica.

El disco Britpop sucederá a The Christmas Present, de 2019, de éxito en Europa y que contó con invitados como Rod Stewart, Jamie Cullum y Bryan Adams.