Licorice Pizza: el regreso de un gran antídoto contra la depresión

Fue una casualidad la que le disparó una idea al cineasta Paul Thomas Anderson. En 2001, un día se encontraba caminando por una escuela de Los Ángeles, justo el día en que sacaban las fotos para el anuario escolar, cuando vio algo que le llamó la atención: uno de los estudiantes regañaba a la fotógrafa. Ahí se iluminó y pensó en la idea de armar una historia un estudiante tuviera una relación con la fotógrafa, algo mayor que él.

Así comenzó a darle forma a Licorice Pizza, una película en que Anderson relata una historia de crecimiento. Estrenada originalmente en 2021, acaba de llegar a la plataforma de streaming Mubi.

En el filme, vemos la historia de Alana Kane (la cantante Alana Haim), de 25 años, y Gary Valentine (Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman), de 15, quienes se conocen como la fotógrafa y el estudiante imberbe. Vemos cómo empiezan a salir, pasar el tiempo, jugarse por un negocio, y se enamoran. Probando, acertando y echando a perder. Todo en el Valle de San Fernando en 1973. Como en Boogie Nights (1997), en que Anderson también hizo un filme en clave retro, ahora lo llevó a una coming-of-age.

De hecho, esa idea de coming-of-age tiene mucho de la propia biografía de Anderson, quien señaló que tituló la película como Licorice Pizza por el nombre de una tienda de sus años de niñez: “Si hay dos palabras que me hacen tener una respuesta pavloviana y un recuerdo de ser un niño y correr, son ‘regaliz’ y ‘pizza’ [...] Me lleva instantáneamente a esa época...(Licorice Pizza) parecían abarcar la sensación de la película [...] que van bien juntas y tal vez capturan un estado de ánimo”.

Anderson siempre pensó en la cantante Alana Haim como protagonista del filme. Jamás había actuado, no es actriz, sino vocalista de la banda Haim, pero a pesar de ello, tomó el desafío y se lanzó. Su actuación resultó ser sólida y es quizás el alma de la película.

“A Paul le parecía obvio y pensó que yo lo había captado -dijo Haim en charla con Vouge, de 2022-. Pero nunca se me ocurriría dar por sentado, en plan, ‘uy, se llama Alana [da un golpe de melena], el papel es mío’. No es mi estilo para nada. Paul es uno de los mejores directores de todos los tiempos, así que era muy loco pensar que iba a escribir un papel para mí. Lo llamé y le dije: ‘¿Qué pasa con esta tal Alana?’. Y me dijo: ’¿Quieres hacer de Alana?’. Obviamente le dije que sí, pero fue una ida de olla. Todavía no me he recuperado“.

Su pareja en el filme fue interpretado por otro debutante absoluto, Cooper Hoffman. “Creo que nunca lo consideré una posibilidad. Siempre tuve un poco de miedo de entrar en ese campo porque mi padre lo hacía muy bien -dijo en charla con AP-. Pero en el segundo que leí con Paul y Alana, me emocioné mucho. Fue como, ‘Dios mío, necesito hacer esto’”. Y se embarcó.

Ese arrojo de ambos, esa idea de no tener nada que demostrar se nota en el filme, como cuando Alana conduce un camión...hacia atrás. Haim se lo tomó tan en serio que incluso acudió a una escuela de conducción de camiones, para aprender a manejar uno hacia atrás.

“Lo hice, sí -dijo Haim a Vouge-. Cuando leí la escena del camión en el guion, me dije: ‘¡Es cine! Seguro que alguien lo hace por mí’. Pero Paul me dijo: ‘No, no, conduces tú. Lo vas a hacer tú todo’. Soy una conductora pésima. En la escuela de camiones, los instructores tuvieron mucha paciencia conmigo. Hubo un momento en el que me puse tan nerviosa que solté el volante y fue como [gritos]. Mi instructor me dijo: ‘Vale, la próxima vez no hagas eso porque nos estrellamos’“.

“Luego en el rodaje, me di cuenta de verdad de lo que supone rodar en un camión: había tubos por todas partes, luces, cámaras y rodábamos en calles muy estrechas. Es muy loco queme haya puesto a hacer eso. Cuando pasó todo, los coordinadores de los especialistas me dijeron: ‘¡Deberías dedicarte a esto!’.Pasé de ser la peor conductora del mundo a ser Tom Cruise".

Hoffman confesó sentir algo de nervios al momento de iniciar las filmaciones. “Creo que nunca me había sentido más nervioso en toda mi vida -dijo Hoffman en la citada entrevista-. La primera toma me puse a temblar. Paul no la usó, obviamente, porque yo estaba tartamudeando. Fue genial tener a Alana ahí. Después dijimos, ‘¿En qué diablos nos metimos?’”.

“Una audacia narrativa poco común”

El filme, en general, tuvo una excelente recepción. “El mejor ejemplo del arma de Chéjov que he visto en mucho tiempo está en la nueva película de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza”, señaló el New Yorker, y agregó: “Es una historia de mayoría de edad parcialmente autobiográfica y punzantemente romántica para un actor adolescente y un frenético viaje de autodescubrimiento para un soñador veinteañero. Pero, al retomar los detalles de la industria cinematográfica que impulsan la acción, Anderson muestra una audacia narrativa poco común y alegre: convierte la película en una versión completa de Érase una vez... en Hollywood, aunque una que es muy superior a la de Quentin Tarantino".

Al otro lado del charco, también tuvo elogios el The Guardian. “Esta película hipnótica, hermosa, divertida y romántica se mueve libremente de escena en escena, de personaje en personaje, de escenario en escenario, con absoluta maestría. Te mueves y te mueves como en una cama de agua. Pero cada diálogo, beso, paseo en coche, preámbulo y chiste es una delicia”. Además, en Rotten Tomatoes, la película posee una aprobación de 90%.

Para el crítico de cine de La Tercera, Rodrigo González, Licorice Pizza es un gran momento en la carrera de Anderson. “Después de sumergirnos en un estilizado mundo de modistas, rituales y amores malditos con El Hilo Fantasma, Licorice Pizza fue el regreso de Paul Thomas Anderson a su territorio de siempre, al valle de San Fernando en Los Ángeles. Esto es literalmente volver al barrio, pues fue la zona de la ciudad donde él creció y además se ambienta en los años 70, período que algo conoce por lo menos a través de recuerdos de niñez. Por lo mismo es una película muy personal, emparentada con sus primeras obras Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999), con ese paisaje físico donde el sol siempre baña todos los cuerpos y en que la música popular es un protagonista tan importante como los actores".

“Además es un filme donde sus protagonistas no paran literalmente de correr, como si siempre estuvieran escapando de algo o quisieran llegar antes a algún lugar. Sabemos que esto lo hacen mejor los jóvenes que los viejos y, en ese sentido, celebra el vigor, las ganas de vivir y la energía infinita de cierta edad. Es una película para recargar las pilas cuando uno está cansado o deprimido. Un gran antídoto contra la depresión”. Y agrega un dato revelador: “Y un apronte para la nueva película de Paul Thomas Anderson que se estrena en septiembre”.

Licorice Pizza recibió tres premios del National Board of Review, incluyendo Mejor película, y tres nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director, y Mejor guion original; además de cinco nominaciones en el 75.ª edición de los Premios BAFTA, incluyendo Mejor película. No ganó ningún premio.

Alana Haim fue nominada como Mejor actriz en los Globos de oro, en los Premios BAFTA y los Critics’ Choice Award; lo mismo Cooper Hoffman, en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Movie Awards. Tampoco ganaron nada, aunque para cualquier actor, siempre una nominación es un aliciente, sobre todo para uno principiante.

“La verdad es que no he dejado de preguntarme: “¿Qué hago yo aquí?” [ríe]. La nominación a los BAFTA ha sido probablemente lo más importante, porque siempre he sentido que no habría llegado donde estoy hoy sin la ayuda de Reino Unido. Éramos una banda estadounidense pero en Estados Unidos no nos hacía caso nadie. Cuando llegamos a Reino Unido, la gente nos acogió al instante. Así que le debo muchísimo y eso no se me olvida”, recordó Haim.