Saiko adelanta el primer tributo chileno a Charly García

Con la reinterpretación de Rezo por vos, ya disponible en plataformas digitales, el grupo Saiko da el vamos a lo que será el Esas raras versiones nuevas, el primer tributo chileno a Charly García.

Se trata de un proyecto que que editará Discográfica Al Abordaje Muchachos con la participación de destacados nombres locales. Ahí figuran nombres como Camila Moreno,De Saloon,Los Miserables,We Are The Grand,Saiko, entre otros.

Sobre la relectura de Saiko para el tema que Charly escribiera junto a Luis Alberto Spinetta, comenta Denisse Malebrán. “Es una representación de una obra inmejorable, pero con tintes y colores distintos, porque la femineidad que yo aporto musicalmente es distinta a la que le da Charly que es un poco más punketa, sin embargo, intenté hacerlo de una manera bastante desgarrada para emparentarme con la impronta de Charly”.

La lectura de Saiko también cuenta con la participación de Nano Stern como invitado. “Tuvimos la suerte de contar con Nano Stern tocando y creo que esas uniones virtuosas de cierto tipo de músicas y estilos siempre son lindas de escuchar”.

El proyecto dirigido por Rodrigo Fuentes de Al Abordaje Muchachos y Mariano Pávez en la producción musical, da continuidad a la colección de anteriores compilatorios que la discográfica ha publicado, como el de Violeta Parra, Gustavo Cerati, Inti Ilimani y Los Jaivas.

Próximamente irán siendo presentadas en plataformas digitales, nuevas canciones del álbum, antes de su publicación en formato físico.

Por su parte, Saiko se estará presentando en las proximas semanas en Concepción, Antofagasta, Viña del Mar y Punta Arenas, para continuar la celebración de sus 25 años de historia musical. Más información sobre estos conciertos, en el Instagram de la banda.

Escucha la versión de Saiko de Rezo por vos a continuación