Satisfaction de The Rolling Stones: un tema de relleno que se convirtió en encarnación del rock

Fue un repiqueteo incesante, el que despertó a Keith Richards en medio de la noche. En su cabeza le había surgido la idea de un riff sencillo, de tres notas. Y no quería dejarlo ir tan fácilmente. Así, el músico se levantó, tomó la guitarra y encendió la grabadora Phillips que mantenía lista por si la inspiración llegaba.

“Grabó el riff en una cinta de cassette y a la mañana siguiente se la dio a Mick (Jagger). Para identificarla, escribió encima la siguiente frase: I can’t get no satisfaction”, cuenta Philip Norman en su biografía de Mick Jagger.

The Rolling Stones en 1965. De izquierda a derecha: Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts

Richards no lo sabía entonces, pero había dado con un riff que pasaría a la historia como uno de los temas emblemáticos de los Rolling Stones. Lanzado en EE.UU. el 6 de junio de 1965, hace 60 años, fue uno de los hits que impulsó a la carrera de los británicos.

Aquel sobresalto que levantó a Richards, según Norman, llegó cuando el grupo alojaba en Clearwater, Florida. Los Stones estaban en su tercera gira americana. Y aunque habían conocido a algunos de sus héroes del r&b y lograban mayor atención, la verdad, estaban presionados.

“Apenas dos meses después de The Last Time, Mick y Keith estaban obligados a componer otra canción para no desaparecer de las listas de singles norteamericanas, donde tanto esfuerzo les había costado introducirse”, explica Norman.

Por ello, apenas Mick escuchó la cinta de Keith, comenzó a trabajar en la letra. “Mick empezó a trabajar en la canción, atacando de manera gráfica las industrias de la publicidad y los medios”, detalla la autora Lesley-Ann Jones en su biografía del grupo, La Era Stone.

Incluso, el grupo quiso aprovechar su estadía en Estados Unidos para ir al estudio. “En Chicago intentaron grabarla en Chess Records -apunta Lesley-Ann Jones-. No quedaron satisfechos. La grabaron en los estudios de RCA en Los Angeles con ayuda del mal afamado Gibson Fuzz Box, el pedal de guitarra con el que Keith pretendía sustituir a la sección de vientos hasta que pudieran incorporar una”.

The Rolling Stones

La grabación no estuvo exenta de dificultades. Richards toca el riff con el fuzz, pero asimismo la guitarra eléctrica limpia (pues Brian Jones es el que toca la acústica). Como en esa época el multipistas tenía apenas cuatro canales, se vio obligado a tocar en directo con el pedal, una situación a la que no estaba acostumbrado. Por eso, si se pone atención, alrededor de 1:35, pisa el fuzz tarde y por eso toca el riff con retraso.

Aunque Keith deseaba sumarle unos vientos, a la banda le gustó el sonido abrasivo del pedal fuzz y por votación, determinaron dejarlo. El aparato llevaba poco tiempo en la repisa del músico, pero fue la primera vez que le pudo sacar provecho.

Keith Richards

“Fue el primer [fuzz] que hizo Gibson. Yo pedía a gritos más distorsión: este riff tiene que ser fuerte y duradero, y le subimos el volumen a los amplificadores, y seguía sin quedar bien -recordó Richards en 1992-. Y entonces Ian Stewart fue a la Music City de Eli Wallach o algo así y apareció con una caja de distorsión. ‘Prueba esto’. Fue así de improvisada. Simplemente surgió de la nada. Después de eso, tampoco me gustó. Tuve un uso muy limitado, pero fue justo el momento perfecto para esa canción”.

Aunque Richards y Jagger pensaban que aquella sería nada más una canción de relleno en el siguiente disco de los Stones, en realidad, detonaron una bomba que lanzó esquirlas demasiado lejos.

Unos días antes de su lanzamiento, la canción (I Can’t Get No) Satisfaction fue estrenada en el programa Shinding, en la TV estadounidense. Allí les censuraron la letra y les obligaron a cambiarla. Lo mismo les pasará al asistir al programa de Ed Sullivan, situación que se repetiría años después con Let’s spend the night together.

Como pasaba en la conservadora sociedad de la época, la canción generó controversia. “Quizá antaño, al batirse en duelo al amanecer, los jóvenes aristócratas buscaran una ”satisfacción", pero en 1965 el término tenía un significado explícitamente sexual e implícitamente solitario", apunta Phillip Norman.

Como sea, Satisfaction escaló en el Billboard 200, permaneciendo allí por 14 semanas, de las cuales cuatro semanas seguidas fueron en el número uno. Un éxito total en un año que tuvo muchos buenos singles: la optimista Help me, Rhonda, de los Beach Boys; la invención del folk rock de los Byrds con su versión para Mr. Tambourine Man, original de Bob Dylan; desde la factoría Motown, las Supremes imponían Stop! in the name of Love; y los Beatles consolidaron su reinado con Help!.

Según Leslie-Ann Jones, la canción capturó el espíritu de la época. “La clave de su tremendo éxito fue que sus jóvenes e impresionables oyentes también estaban insatisfechos. Se sentían como los Stones. Era como si los compositores hubieran entrado en sus mentes y sus propias emociones los hubieran impulsado”.

Satisfaction, le dio a los Stones su primer gran éxito. Impulsó su carrera, tras vender no menos de medio millón de copias en las primeras ocho semanas. Incluso recibieron su primer disco de oro de la Recording Industry Association of America. Un hit había nacido.