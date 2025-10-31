Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

A una prisión federal en Fort Dix, New Jersey, será trasladado el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs, quien fue a principios de este mes condenado a 50 meses de prisión tras ser culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Desde su detención el pasado 16 de septiembre de 2024, había sido dejado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York.

Sin embargo, su defensa había solicitado al juzgado su traslado a Fort Dix, explicando que aquello facilitaría su ingreso a un programa de rehabilitación del consumo de drogas y también por la cercanía con su familia.

El recinto de baja seguridad en que se encontrará ahora Combs es una prisión extensa que alberga alrededor de 4.000 reclusos. La prisión de Fort Dix se encuentra ubicada en New Hanover Township.

Según detalló en su reporte NBC News, Combs debería ser liberado el próximo 8 de mayo de 2028. A pesar de lo anterior, podría llegar a salir antes de aquella fecha por buena conducta o por completar algunos programas de rehabilitación. Hasta el momento ha cumplido 14 meses en prisión.

El rapero fue absuelto en julio pasado de los cargos más graves que enfrentaba en su bullado juicio: asociación ilícita y tráfico sexual.