Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

El rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a más de cuatro años de prisión este viernes en Nueva York, después de ser declarado culpable de transportar mujeres para participar en maratones sexuales potenciadas con drogas.

El juez Arun Subramanian dictó la sentencia en el tribunal federal de Manhattan, condenando a Combs a 50 meses (cuatro años y dos meses) privado de libertad. Además le impuso una multa de US$500.000 -la máxima que podía imponer- y ordenó cinco años de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

Subramanian dijo ante el tribunal que se necesitaba una sentencia sustancial “para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres se enfrentan con una responsabilidad real”.

En julio pasado un jurado declaró a Combs culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución relacionados con su exnovia Cassie Ventura y una víctima que testificó bajo el seudónimo de “Jane”.

La fiscalía, los abogados defensores y el propio artista, así como sus familiares, se dirigieron también al tribunal este viernes antes de que se dictara la sentencia.

Combs le rogó al juez clemencia, calificando sus acciones de “repugnantes, vergonzosas y enfermizas”. Además se disculpó con las víctimas y con “todas las víctimas de violencia doméstica”.

Frente a esto el magistrado recalcó que debido a que Combs continuó agrediendo a “Jane” después de haber atacado a Ventura, “el tribunal no tiene garantía de que, si es liberado, estos crímenes no se volverán a cometer”.

Subramanian concluyó su sentencia dirigiéndose a las mujeres que habían testificado ante el tribunal. “A la Sra. Ventura y a las demás valientes sobrevivientes que se presentaron, quiero decirles primero: Las escuchamos”, dijo, agregando que “estoy orgulloso de ustedes por venir al tribunal a contarle al mundo lo que realmente sucedió”.