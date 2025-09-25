SUSCRÍBETE
Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Estrenada en Prime Video en 2024, la producción de Parox aborda la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde la óptica de la Comandante Tamara (Mariana Di Girolamo) y el Comandante Rodrigo (Nicolás Furtado). Competirá frente a títulos de India, Alemania y Reino Unido.

Por 
Equipo de Culto
Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Casi un año después de su estreno en la plataforma Prime Video, la serie chilena Vencer o morir sumó un importante reconocimiento.

Este jueves se revelaron las nominaciones a la 53° edición de los Premios Emmy Internacional y se conoció que la producción nacional está entre las nominadas a Mejor película de TV o miniserie. Comparte categoría con Herrhausen: The banker and the bomb (Alemania), Lost boys & fairies (Reino Unido) y la cinta biográfica Amar Singh Chamkila (India).

Producida por Amazon MGM Studios y Parox, Vencer o morir aborda la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre los años 1983 y 1988, y desde la óptica de la Comandante Tamara (Mariana Di Girolamo) y el Comandante Rodrigo (Nicolás Furtado).

El elenco también cuenta con Gabriel Urzúa, Pedro Fontaine, Andrew Bargsted, Tamara Acosta, Daniel Alcaíno, Mario Horton, entre otros.

Compuesta de ocho episodios, la serie está dirigida por Rodrigo Sepúlveda y Gabriel Diaz, escrita por Josefina Fernández, Mauricio Dupuis y Francisca Bernardi, y producida por Leonora González y Sergio Gándara.

La ceremonia de los Premios Emmy Internacional se celebrará el próximo 24 de noviembre en Nueva York.

Revisa su adelanto a continuación:

