Culto

Silvestre y la Naranja presenta su Alter Ego en Chile

La banda argentina se presentará el 18 de octubre en el Centro de Eventos Blondie para mostrar su nuevo disco, Alter Ego. Las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket.

Por 
Equipo de Culto

El grupo de indie rock argentino, Silvestre y La Naranja, prepara su retorno a Chile el próximo 18 de octubre a Centro de Eventos Blondie. Tras una exitosa presentación el pasado mes de diciembre en Sala Metronomo, llegarán de la mano de su recién estrenado álbum ALTER EGO.

La banda conformada por Justo FM, Fran Nicholson, Luco Grasso y Ferla Laprida, ha descrito este disco como uno de los más poperos de su carrera hasta la fecha. Acá mezclan sonidos indie y synthpop, buscando crear una atmósfera fresca y nostálgica.

Este lanzamiento le sigue a Sueño cítrico (2023), trabajo que los llevó a realizar un gran show en el Estadio de Obras y, una extensa gira internacional por países como España, Colombia, México, Paraguat, Uruguay, entre otros.

Formada en Buenos Aires en 2011, Silvestre y La Naranja ha evolucionado su sonido incorporando diferentes influencias del funk, soul y R&B, consolidándose como una de las bandas pop más influyentes de la región.

La agrupación ha lanzado seis discos de estudio, incluyendo Silvestre y La Naranja (2012), Laguna (2016), ANIM4LES (2019), SUPERSTICIONES (2021), Sueño Cítrico (2023), y ALTER EGO (2025). La venta de entradas para el concierto del próximo 18 de octubre en Santiago, comienza a las 10AM del jueves 22 de mayo, vía Puntoticket.

