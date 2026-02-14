Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

“Igual está como para un Festival”, observaron los músicos de Sondelvalle, cuando le daban los toques finales a El ciclo. Una canción que el grupo estaba trabajando en el estudio de cara a un nuevo disco, junto al productor Andrés Celis. “En una jornada, donde estábamos entre grabando y produciendo, se generó una muy buena energía respecto de esa canción y todos nos decían ‘esta muy buena, está muy buena’”, recuerda a Culto el cantante y guitarrista Diego Niño.

Fue entonces que decidieron dar el paso y postular la canción para la competencia internacional del Festival de Viña. A toda prisa reunieron material fotográfico y completaron el proceso. “Alcanzamos a postular una hora antes de que cerrara la convocatoria”, agrega Niño.

Esta vez la fortuna bendijo al grupo. Fueron los elegidos para representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival, que arranca el próximo domingo 22 de febrero. Ya habían intentado postular, sin éxito, en 2022, para la Competencia folclórica con la canción La cosecha. “Y esa vez quedamos dentro de los finalistas también, nos avisaron -dice Sebastián Rojas, voz y guitarra-. Pero no nos suena tan difícil que una banda como nosotros encaje bien en el perfil del Festival de Viña, porque la música que nosotros hacemos es una música que tiene un perfil súper enfocado en la transversalidad, es para que la escuchen los papás, los hijos, los abuelos y los nietos. El Festival de Viña se trata de eso”.

Sondelvalle

Con una carrera que comenzó en 2014, Sondelvalle ha cultivado una propuesta musical que cruza estilos, entre cumbia, hip hop, jazz y música de raíz. “Rap guachaca y cumbia reflexiva”, le llaman. A partir de su ritmo bachatero y sus arreglos de bronces, la canción El ciclo es animada y de clara vocación pop. Fue compuesta durante el período de pausa del grupo, en los días de pandemia. La retomaron de cara a una nueva producción discográfica, cuando surgió la chispa y decidieron postularla para Viña.

La letra apunta a un mensaje de optimismo. “Es una canción que habla sobre la naturaleza de los ciclos, de cómo muchas veces nosotros olvidamos la importancia de la trayectoria -dice Rojas-. pensamos que el objetivo está solamente en llegar al resultado que estamos buscando y nos olvidamos que esta vida es cíclica, siempre vamos a tener una oportunidad nuevamente de llegar a un lugar que estamos buscando. Pero lo más importante, está en el proceso”.

Para Sondelvalle la aventura de Viña implica toda una preparación. “Estamos pensando en todo lo que viene, no hay que improvisar. Estamos trabajando con un gran equipo detrás, asesores, comunicacionales, digital, prensa, vestuario -dice Diego Niño-. Estamos haciéndonos cargo de todas las áreas, también con coaching escénico, coaching vocal, fonoaudiólogo para preparar bien la voz. Si bien es una presentación de tres minutos, uno tiene mucha presión y también a nivel emocional. En ese sentido estamos súper comprometidos”.

El grupo se va a Viña del Mar el próximo martes 17 por la mañana, para trabajar en los ensayos en la misma Quinta Vergara. “Desde que postulamos, sentíamos que íbamos a quedar seleccionados -dicen-. Ahora que estamos ahí, no está demás decirlo, vamos por la Gaviota de Plata”.

La Valoración de A los 4 vientos

No visten chamantos, pero sí chupallas y coloridas camisas de diseño. Formados en Limache en el año 2014, el grupo A los 4 Vientos ha cultivado desde 2014 una propuesta de música folclórica que cruza desde la cueca y la tonada hacia el pop y la balada. De hecho, hasta se han animado a versionar temas como Culpable o no. En esa línea está Valoración, el tema que desde esta semana está disponible en las plataformas digitales, y con el que representan a Chile en la Competencia folclórica de Viña 2026.

Valoración, en realidad es una canción que el grupo tenía guardada. Compuesta por el director musical del grupo, Israel Núñez, le vio potencial para emplearla en algo más que un single. El guitarrista Cristóbal Martínez rememora el proceso. “Israel no la quiso lanzar como un estreno, como otros temas que habíamos hecho, nos decía que le gustaría lanzarlo para algún festival importante. Y ahí fue cuando, hace unos meses atrás, nos propuso lanzar este tema y postular al Festival de Viña. Después ya nos llegó la noticia de que habíamos sido seleccionados para representar a Chile”.

El conjunto A los 4 vientos

Valoración, cuenta Martínez, es una canción que apela al oyente. “La letra se enfoca en el crecimiento personal de una persona. El saber valorarse, cuando quizás muchas veces ha sido juzgado o ha sido difamado. Lo que buscamos es que la gente se sienta identificada con el tema, con la idea de que uno tiene un valor propio y que eso es lo más importante para nuestra vida, frente a lo que quizás muchas personas pueden decir de uno”.

Musicalmente, Valoración no es exactamente una cueca, sino que es más bien una propuesta de fusion. “Es una canción con ritmo de 6/8, que es el ritmo de la cueca en sí -aclara Martínez- Así que mantiene la columna de lo que es la rítmica, ademas de algunas cosas más poperas que hoy le inyectamos a este tema”.

A los 4 Vientos cuentan con experiencia en festivales televisados. En 2025 fueron parte de la parrilla programática del Festival del Huaso de Olmué, experiencia que les puede resultar clave de cara a Viña. En las noches en la Quinta Vergara vestirán sus habituales camisas, de hecho, preparan vestuario especial para la ocasión.

Asimismo, se han sometido a una intensa preparación antes de trasladarse a Viña del mar el próximo martes 17. “Ha sido un trabajo en conjunto con todos los chicos de la banda, de mentalizarnos, preparar la parte vocal, la parte artística, la danza, que es muy importante para nosotros, porque somos una banda que utilizamos mucho lo que es la escena. La idea es mostrar al público un show diferente”, dice Martínez. Todo con tal de llevarse la Gaviota de Plata.

Más, con el antecedente inmediato de que en 2025 la Competencia folclórica fue ganada por el dúo chileno Metalengua. Martínez no elude la referencia. “Tenemos el trabajo de que la gaviota se quede en Chile y no se vaya a otro país -dice-. Pero también sentimos que tenemos una responsabilidad importante para todos los cuequeros de Chile, yo creo que eso es algo que nos genera una responsabilidad; el saber que cada cuequero hoy está pendiente de nosotros, porque somos una banda emergente que venimos desde la cueca misma. Obviamente queremos dejar bien parado el folclore chileno y por sobre todo la cueca”.