SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Desde una postulación enviada a última hora hasta canciones guardadas para el momento preciso: las dos cartas chilenas para las competencias internacional y folclórica del Festival de Viña 2026 preparan una apuesta que mezcla raíz, pop y discurso generacional para disputar la Gaviota de Plata.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    “Igual está como para un Festival”, observaron los músicos de Sondelvalle, cuando le daban los toques finales a El ciclo. Una canción que el grupo estaba trabajando en el estudio de cara a un nuevo disco, junto al productor Andrés Celis. “En una jornada, donde estábamos entre grabando y produciendo, se generó una muy buena energía respecto de esa canción y todos nos decían ‘esta muy buena, está muy buena’”, recuerda a Culto el cantante y guitarrista Diego Niño.

    Fue entonces que decidieron dar el paso y postular la canción para la competencia internacional del Festival de Viña. A toda prisa reunieron material fotográfico y completaron el proceso. “Alcanzamos a postular una hora antes de que cerrara la convocatoria”, agrega Niño.

    Esta vez la fortuna bendijo al grupo. Fueron los elegidos para representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival, que arranca el próximo domingo 22 de febrero. Ya habían intentado postular, sin éxito, en 2022, para la Competencia folclórica con la canción La cosecha. “Y esa vez quedamos dentro de los finalistas también, nos avisaron -dice Sebastián Rojas, voz y guitarra-. Pero no nos suena tan difícil que una banda como nosotros encaje bien en el perfil del Festival de Viña, porque la música que nosotros hacemos es una música que tiene un perfil súper enfocado en la transversalidad, es para que la escuchen los papás, los hijos, los abuelos y los nietos. El Festival de Viña se trata de eso”.

    Sondelvalle

    Con una carrera que comenzó en 2014, Sondelvalle ha cultivado una propuesta musical que cruza estilos, entre cumbia, hip hop, jazz y música de raíz. “Rap guachaca y cumbia reflexiva”, le llaman. A partir de su ritmo bachatero y sus arreglos de bronces, la canción El ciclo es animada y de clara vocación pop. Fue compuesta durante el período de pausa del grupo, en los días de pandemia. La retomaron de cara a una nueva producción discográfica, cuando surgió la chispa y decidieron postularla para Viña.

    La letra apunta a un mensaje de optimismo. “Es una canción que habla sobre la naturaleza de los ciclos, de cómo muchas veces nosotros olvidamos la importancia de la trayectoria -dice Rojas-. pensamos que el objetivo está solamente en llegar al resultado que estamos buscando y nos olvidamos que esta vida es cíclica, siempre vamos a tener una oportunidad nuevamente de llegar a un lugar que estamos buscando. Pero lo más importante, está en el proceso”.

    Para Sondelvalle la aventura de Viña implica toda una preparación. “Estamos pensando en todo lo que viene, no hay que improvisar. Estamos trabajando con un gran equipo detrás, asesores, comunicacionales, digital, prensa, vestuario -dice Diego Niño-. Estamos haciéndonos cargo de todas las áreas, también con coaching escénico, coaching vocal, fonoaudiólogo para preparar bien la voz. Si bien es una presentación de tres minutos, uno tiene mucha presión y también a nivel emocional. En ese sentido estamos súper comprometidos”.

    El grupo se va a Viña del Mar el próximo martes 17 por la mañana, para trabajar en los ensayos en la misma Quinta Vergara. “Desde que postulamos, sentíamos que íbamos a quedar seleccionados -dicen-. Ahora que estamos ahí, no está demás decirlo, vamos por la Gaviota de Plata”.

    La Valoración de A los 4 vientos

    No visten chamantos, pero sí chupallas y coloridas camisas de diseño. Formados en Limache en el año 2014, el grupo A los 4 Vientos ha cultivado desde 2014 una propuesta de música folclórica que cruza desde la cueca y la tonada hacia el pop y la balada. De hecho, hasta se han animado a versionar temas como Culpable o no. En esa línea está Valoración, el tema que desde esta semana está disponible en las plataformas digitales, y con el que representan a Chile en la Competencia folclórica de Viña 2026.

    Valoración, en realidad es una canción que el grupo tenía guardada. Compuesta por el director musical del grupo, Israel Núñez, le vio potencial para emplearla en algo más que un single. El guitarrista Cristóbal Martínez rememora el proceso. “Israel no la quiso lanzar como un estreno, como otros temas que habíamos hecho, nos decía que le gustaría lanzarlo para algún festival importante. Y ahí fue cuando, hace unos meses atrás, nos propuso lanzar este tema y postular al Festival de Viña. Después ya nos llegó la noticia de que habíamos sido seleccionados para representar a Chile”.

    El conjunto A los 4 vientos

    Valoración, cuenta Martínez, es una canción que apela al oyente. “La letra se enfoca en el crecimiento personal de una persona. El saber valorarse, cuando quizás muchas veces ha sido juzgado o ha sido difamado. Lo que buscamos es que la gente se sienta identificada con el tema, con la idea de que uno tiene un valor propio y que eso es lo más importante para nuestra vida, frente a lo que quizás muchas personas pueden decir de uno”.

    Musicalmente, Valoración no es exactamente una cueca, sino que es más bien una propuesta de fusion. “Es una canción con ritmo de 6/8, que es el ritmo de la cueca en sí -aclara Martínez- Así que mantiene la columna de lo que es la rítmica, ademas de algunas cosas más poperas que hoy le inyectamos a este tema”.

    A los 4 Vientos cuentan con experiencia en festivales televisados. En 2025 fueron parte de la parrilla programática del Festival del Huaso de Olmué, experiencia que les puede resultar clave de cara a Viña. En las noches en la Quinta Vergara vestirán sus habituales camisas, de hecho, preparan vestuario especial para la ocasión.

    Asimismo, se han sometido a una intensa preparación antes de trasladarse a Viña del mar el próximo martes 17. “Ha sido un trabajo en conjunto con todos los chicos de la banda, de mentalizarnos, preparar la parte vocal, la parte artística, la danza, que es muy importante para nosotros, porque somos una banda que utilizamos mucho lo que es la escena. La idea es mostrar al público un show diferente”, dice Martínez. Todo con tal de llevarse la Gaviota de Plata.

    Más, con el antecedente inmediato de que en 2025 la Competencia folclórica fue ganada por el dúo chileno Metalengua. Martínez no elude la referencia. “Tenemos el trabajo de que la gaviota se quede en Chile y no se vaya a otro país -dice-. Pero también sentimos que tenemos una responsabilidad importante para todos los cuequeros de Chile, yo creo que eso es algo que nos genera una responsabilidad; el saber que cada cuequero hoy está pendiente de nosotros, porque somos una banda emergente que venimos desde la cueca misma. Obviamente queremos dejar bien parado el folclore chileno y por sobre todo la cueca”.

    Lee también:

    Más sobre:SondelvalleA los 4 VientosLT SabadoFestival de Viña 2026MúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Informe USS: 56% de las causas de drogas en crimen organizado terminaron sin una salida judicial en la última década

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    2.
    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    3.
    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    4.
    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    5.
    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas
    Chile

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York