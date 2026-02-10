SUSCRÍBETE POR $1100
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    El legendario actor ha sabido de éxitos, como en Star Wars e Indiana Jones, pero también de rotundos fracasos. Así le sucedió en 1978, cuando buscaba capitalizar el éxito de Han Solo y se involucró con una película bélica, Fuerza 10 de Navarone.

    Equipo de Culto

    Actor de renombre con personajes inolvidables como Han Solo de Star Wars, Indiana Jones, entre otros, Harrison Ford también ha sabido de tropiezos en su carrera.

    Sucedió en 1978. Justo un año después de descollar como Han Solo en la primera película de Star Wars, Ford volvió a los cines en el elenco de Fuerza 10 de Navarone. Era una secuela de un filme bélico de 1961, Los cañones de Navarone.

    En esta película, Harrison Ford interpretó al teniente coronel Mike Barnsby. Pero al actor no le pareció una buena experiencia. Básicamente, necesitaba capitalizar el éxito de Star Wars. “Una mierda total, comentó años después.

    Pensó que gracias a la vitrina de Star Wars llegarían mejores ofertas. “Pero terminé haciendo eso porque era el único papel que me ofrecían aparte de Han Solo y, francamente, porque me iban a dar un lugar por encima del título, después de Robert Shaw”, recordó el mismo actor.

    Ford sabía que su personaje era básicamente el de un tipo duro y sin muchas luces. “Estaba perdido, porque no sabía de qué trataba la historia”, confesó. “No tenía nada que representar. Mi personaje no tenía ninguna razón para estar ahí. No tenía ninguna parte importante de la historia que contar. Me costó mucho subir al escenario con el rollo que se suponía que debía representar. No puedo hacer eso y no lo volveré a hacer jamás”.

    Fuerza 10 de Navarone fue un desastre en la crítica, aunque logró salvar a flote en la taquilla. De todas manera es un lunar en la extensa y exitosa carrera de Harrison Ford.

    Más sobre:Harrison FordFuerza 10 de NavaroneStar WarsCineCine Culto

