Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

Un clip de apenas 30 segundos, basta para adelantar el nuevo single de Los Tres. Se trata de un extracto liberado en las redes sociales de la banda.

“Mi último día como admin, les dejo un regalito ;)”, comentaba la publicación que incluía el extracto. Una sorpresa absoluta, que permite conoce cómo sonará lo nuevo de la banda chilena. Según pudo conocer Culto, este se publicaría “pronto”.

Se trata del material que el grupo grabó el año pasado en los legendarios estudios Abbey Road, de Londres. El extracto muestra un sonido muy en la línea clásica del grupo, de sonido beatlero y las clásicas imágenes de las letras de Álvaro Henríquez. “Un viento fuerte, un mar hirviendo”, dice la letra.

Este adelanto, muestra el primer trabajo que reúne a la formación original del grupo (Henríquez, Lindl, Parra y Molina), desde el álbum La sangre en el cuerpo. Además sería su primer sencillo, con esa alineación, desde La Feria Verdadera.

