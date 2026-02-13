SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Un clip de 30 segundos, publicado en las redes sociales de la banda, muestra un adelanto de su nuevo single. Un trabajo grabado en los legendarios estudios Abbey Road y que presenta un sonido totalmente apegado al canon de la banda.

    Por 
    Equipo de Culto
    Antonio Larrea

    Un clip de apenas 30 segundos, basta para adelantar el nuevo single de Los Tres. Se trata de un extracto liberado en las redes sociales de la banda.

    “Mi último día como admin, les dejo un regalito ;)”, comentaba la publicación que incluía el extracto. Una sorpresa absoluta, que permite conoce cómo sonará lo nuevo de la banda chilena. Según pudo conocer Culto, este se publicaría “pronto”.

    Se trata del material que el grupo grabó el año pasado en los legendarios estudios Abbey Road, de Londres. El extracto muestra un sonido muy en la línea clásica del grupo, de sonido beatlero y las clásicas imágenes de las letras de Álvaro Henríquez. “Un viento fuerte, un mar hirviendo”, dice la letra.

    Este adelanto, muestra el primer trabajo que reúne a la formación original del grupo (Henríquez, Lindl, Parra y Molina), desde el álbum La sangre en el cuerpo. Además sería su primer sencillo, con esa alineación, desde La Feria Verdadera.

    Mira el adelanto acá

    Más sobre:Los TresSingleAbbey RoadÁlvaro HenríquezTitae LindlÁngel ParraPancho MolinaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    2.
    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    3.
    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles