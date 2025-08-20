Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Alguna vez Stewart Copeland aseguró que Chile era uno de los sitios más especiales -y singulares- que había visitado. Razones tenía para establecer tal calificativo: en 1982 junto a The Police pasó dos noches por el Festival de Viña, en una de las presentaciones más insólitas de todos los tiempos en el evento, cuando los números anglo no venían en la cima de su fama y cuando el país aún era una latitud demasiado lejana como para incluirla en un tour.

Sin embargo, el trío lo hizo, entre la incomprensión de la crítica y los aplausos del público. Regresaron en 2007 para un fenomenal concierto en el Estadio Nacional, entre los mejores de esa temporada.

Y en 2025, el baterista volverá a sentir esa conexión particular con Chile. El legendario músico retornará como parte de su recién anunciada gira por Sudamérica, fijando su paso para el 15 de diciembre en el Teatro Municipal de Santiago.

En el sitio llegará a presentar su más reciente espectáculo musical: Police Deranged for Orchestra, show que repasa gran parte del legado musical del power trío junto a una orquesta con más de una veintena de músicos entregando nuevas experiencias sonoras a hits como Demolition Man, Don’t Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic o Message in a Bootle.

Shayne Gray

La idea detrás de este trabajo surgió cuando Copeland le puso música al documental Everyone Stares (2006), el que muestra la intimidad del trío a través de cintas de video grabadas por ellos mismos. Casi 15 años después recién lo llevaría a los escenarios en vivo.

Será un equipo de 28 músicos repartidos en cuerdas -violines, violas y cellos-, metales -trombón bajo, trombón tenor y trompetas-, vientos -flauta, oboe, clarinete, basson, saxofón alto, saxofón bajo y saxofón tenor- junto a dos percusionistas, siendo el mismo Copeland una de las figuras fundamentales. Todo será acompañado por un trío de voces que dará vida a las letras de Sting en “una forma no antes vista en Chile”, según señala un comunicado.

Pero aquella no será toda su participación, ya que adelantó que tendrá algunas sorpresas para canciones como Bed’s Too Big Without You o Orc Jam. Esta fusión junto a la orquesta le permite entregar nuevos arreglos y ornamentaciones a los himnos de los británicos que cruzaron los 70 y los 80.

Las entradas están a la venta en Puntoticket con los siguientes precios en preventa de las primeras 500:

Platea vip, $ 135.000

Platea Golden, $ 115.000

Palco 1er piso frontal, $89.000

Palco 1er piso lateral, $95.000

Palco 2do piso frontal, $65.000

Palco 2do piso lateral, $70.000

Palco 3er piso frontal, $45.000

Palco 3er piso lateral, $45.000

Anfiteatro, $35.000

Galería, $32.000