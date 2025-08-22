Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Hermano Gato es el nuevo single de Tata Barahona, el primer adelanto de Puntadas, el nuevo disco que saldrá en este segundo semestre.

Hermano Gato es un homenaje a los felinos - “hermanos menores” dirían los Franciscanos- que han acompañado a Tata y a todos quienes han recibido alguno en su vida.

Este single cuenta con la participación del reconocido cantautor Fernando Ubiergo, quien entrega una interpretación afectiva y sensible a la canción. Esta colaboración nace a partir de la admiración de Tata hacia la carrera de Fernando y la emotividad que entrega en cada trabajo. Hermano Gato fue compuesta a mediados de julio del 2024.

Puntadas será publicado a fines de año y tendrá una edición en vinilo. Se lanzará oficialmente con una presentación el 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, las entradas estarán a la venta a partir del lunes 25 de agosto.

Escucha Hermano Gato a continuación