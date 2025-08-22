Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
El trovador lanza Hermano Gato, su nuevo sencillo junto al reconocido cantautor chileno, como primer adelanto de su nuevo disco, Puntadas. Este se lanzará el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.
Hermano Gato es el nuevo single de Tata Barahona, el primer adelanto de Puntadas, el nuevo disco que saldrá en este segundo semestre.
Hermano Gato es un homenaje a los felinos - “hermanos menores” dirían los Franciscanos- que han acompañado a Tata y a todos quienes han recibido alguno en su vida.
Este single cuenta con la participación del reconocido cantautor Fernando Ubiergo, quien entrega una interpretación afectiva y sensible a la canción. Esta colaboración nace a partir de la admiración de Tata hacia la carrera de Fernando y la emotividad que entrega en cada trabajo. Hermano Gato fue compuesta a mediados de julio del 2024.
Puntadas será publicado a fines de año y tendrá una edición en vinilo. Se lanzará oficialmente con una presentación el 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, las entradas estarán a la venta a partir del lunes 25 de agosto.
Escucha Hermano Gato a continuación
