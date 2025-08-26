Taylor Swift y Travis Kelce: una de las parejas más mediáticas del mundo anuncia su matrimonio

La vida de Taylor Swift es casi un diario de vida. Así lo repasan sus canciones, sus discos, las eras de su gira y hasta sus propias entrevistas: hace unas semanas, fue hasta el podcast de su pareja hace dos años, el jugador de fútbol americano Travis Kelce -espacio que tiene junto a su hermano Jason-, para anunciar que su nuevo álbum venía en camino. Tiene fecha de lanzamiento para octubre. Que todo quede en familia.

Ahora, la cantante y el deportista han anunciado una de las noticias más sorprendentes para el espectáculo mundial de la actualidad: se comprometieron y se van a casar.

“Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se casan”, se lee junto a un carrusel de cinco fotos publicado en las redes sociales de ambos.

En la primera imagen, Kelce aparece arrodillado frente a Swift, en tanto que la tercera es un acercamiento al anillo de compromiso de la cantante. En las otras fotografías, la pareja aparece abrazada y en actitudes cariñosas.

El primer acercamiento de Swift y Kelce fue singular. El jugador de los Kansas City Chiefs asistió a un concierto de Swift en 2023 y, aunque quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo, ya que la artista no recibe visitas antes ni después de sus conciertos.

Luego de dicha experiencia, masticando algo de desesperanza y frustración, el deportista expresó en el podcast New Heights que conduce junto a su hermano Jason, la decepción de no haberla podido conocer, pero poco después establecieron contacto y al tiempo comenzaron una relación.

“Todo empezó cuando Travis, con mucha gracia, habló maravillas de mí en su podcast”, contó Swift a la revista Time sobre la relación de la pareja con el tres veces campeón del Super Bowl. “Empezamos a salir enseguida. Así que pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, algo que agradezco, porque nos conocimos. Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, deslizó en la misma conversación.

Taylor Swift Travis Kelce

Aunque Kelce es una estrella por derecho propio, su estatus aumentó y se amplificó tras la relación con Swift. Incluso que la intérprete llegara a sus partidos hizo que las ventas de entradas subieran mucho más y que algunos críticos dijeran que su presencia distraía la atención hacia la música.

Como fuere, se acabó el período de descanso del ojo público por parte de Swift, como se pensó en su momento. La gran reina del espectáculo actual ha vuelto a la noticia con todo.