SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile

Tras el exitoso estreno de La Fundación. Negacionismo y disputa de la verdad en Chile, dirigida por Nicolás Fernandois, el ciclo “¿Dónde habita la memoria?” del Teatro Camilo Henríquez, continúa del 4 al 13 de septiembre, con el remontaje de esta sátira-ficción sobre la historia del ex balneario popular Rocas de Santo Domingo convertido en cuartel de la DINA durante la dictadura de Pinochet.

Por 
Equipo de Culto
Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile

Han pasado 35 minutos y la tragedia está desatada. El balneario Rocas de Santo Domingo, construido en 1971 como parte del programa de Salvador Allende para incentivar el turismo de los sectores populares, fue tras el golpe de Estado clausurado y convertido en un centro de detención clandestino donde se torturó a presos políticos. La silla de playa en medio del escenario se convierte entonces, de un momento a otro, en una silla de tortura y la mujer sentada allí, ahora con los ojos vendados, en presa y torturada de la dictadura de Pinochet. La música alegre de la Nueva Ola que hasta ese momento había alegrado la puesta en escena, desaparece y queda solo una melodía lenta, oscura y perversa.

Entre la sátira y el horror deambula País Costra, el montaje producido por el Teatro Camilo Henríquez, que gracias a los testimonios y apoyo entregado por el Sitio de Memoria Rocas de Santo Domingo, regresa a ese escenario como parte del ciclo “¿Dónde habita la memoria?” que se inició el 21 de agosto con el exitoso estreno de La Fundación. Negacionismo y disputa de la verdad en Chile, una creación de Teatro en Casa escrita y dirigida por Nicolás Fernandois. Ahora del 4 al 13 de septiembre, Fernandois junto a Marcelo Salinas dirigen País Costra, que retrata la brutalidad y naturalización con que se daba la violencia perpetrada por el aparato del Estado durante la dictadura cívico militar. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketplus.

La obra que fue estrenada en el Festival Santiago Off en enero pasado, se construyó a partir de una serie de talleres con jóvenes creadores dentro del Proyecto 73/24, una iniciativa del Teatro Camilo Henríquez para conectar a las nuevas generaciones con la historia reciente del país y el valor de la defensa de los Derechos Humanos.

“Fue un trabajo colectivo de investigación que partió del propio interés de los talleristas de adentrarse en la historia de este ex balneario popular que funcionó como centro de tortura, ejecución y desaparición en dictadura. Nos interesaba conocer el punto de vista de jóvenes que si bien no nacieron ni vivieron en esos años, sí tienen una opinión y pueden hacer una lectura muy interesante desde el presente de lo que ocurrió”, afirma Marcelo Salinas, codirector de la obra.

Hasta 1976 el cuartel Rocas de Santo Domingo todavía funcionaba como campo de concentración. Ese año pasó a ser espacio de veraneo para los agentes de la DINA, siendo administrado por el Ejército hasta el 2013, cuando el alcalde UDI Fernando Rodríguez Larraín ordenó demolerlo, argumentando una plaga de ratones. Gracias a la organización social de ex presos del lugar y de Miguel Lawner, arquitecto del proyecto original, el lugar fue declarado Monumento Nacional, en noviembre de 2014, lo que ahora impide cualquier intervención o nueva edificación en esos terrenos.

Otra figura importante en la obra es la de Álvaro Corbalán, militar y ex jefe de la Central Nacional de Información (CNI) quien torturaba y asesinaba de día, y de noche se iba de fiesta, tocaba la guitarra y salía con mujeres atractivas como la conocida vedette española Maripepa Nieto. Lejos del perfil de agente de inteligencia, Corbalán era un rey sin corona de la farándula en dictadura, a quien los medios de comunicación le hacían la vista gorda.

Con una puesta en escena que combina un lenguaje visual contemporáneo y onírico, País Costra va relatando los hechos a partir de testimonios no lineales de las y los presos, contrastados con la que sería la voz de los torturadores, y mostrando el rol de los medios como encubridores. “Tal como en La Fundación. Negacionismo y disputa de la verdad en Chile, usamos como estrategia visibilizar también los discursos del fascismo, de los dictadores y generales que participaron, lo que es muy impactante, porque son discursos que escuchamos hasta hoy. Vivimos en una reivindicación a la figura de Pinochet que nos parece intolerable”, dice Nicolás Fernandois.

El ciclo “¿Dónde habita la memoria?”, que se extenderá hasta el 4 de octubre, es presentado por el Teatro Camilo Henríquez, sala perteneciente al Círculo de Periodistas de Santiago y que está cumpliendo 70 años de vida.

Dónde: Teatro Camilo Henríquez – Amunátegui #31, Santiago (Metro La Moneda)

Entradas: A la venta en boleterías del teatro (1 hora antes de la función) y por sistema Ticketplus.cl

Valores de las entradas: $10.000 para público general online y $8.000 en boletería, $5.000 estudiantes, $7.000 personas con movilidad reducida, $4.000 preventa, $2.500 Tercera edad y $3.000 para los estudiantes de escuelas de teatro, danza y periodismo de todo el país. La función Matiné tendrá un valor general de $6.000, 2x1 y comunidad migrante $6000, 2x1 en todas las funciones.

Más sobre:ArteTeatroTeatro Camilo HenríquezArte Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Traumatólogo es detenido por abuso sexual por sorpresa: tiene dos denuncias con mismo modus operandi

Las cuatro medidas que propone el CFA para la consolidación fiscal del país

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”
Chile

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero
Negocios

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

Las cuatro medidas que propone el CFA para la consolidación fiscal del país

Medición revela que la confianza del consumidor en Chile es la única que aumentó en Latinoamérica durante agosto

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo
Tendencias

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026
El Deportivo

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026

Un nuevo escándalo: Luis Suárez escupe a asistente técnico de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Alexis Sánchez ya se encuentra en España para firmar con el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile
Cultura y entretención

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

“Aquí solo se van a usar votos en papel”: Trump insiste con plan para restringir el sufragio por correo en un nuevo desafío constitucional

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”