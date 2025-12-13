VOTA INFORMADO por $1100
    Con Sterlin Harjo (Reservation Dogs) como cabeza creativa, la serie logra urdir una trama de corrupción, racismo y también dinámicas familiares que no se siente acoplada a una fórmula. Es una producción que no se preocupa de llenarse de giros sino que se mueve a su propio ritmo.

    Daniela Lagos Por 
    Daniela Lagos
    The Lowdown: por los palos

    Ya estamos oficialmente en esa época del año en que se hacen los recuentos. Las mejores películas, los mejores discos, las mejores series. Y quizás para muchos esta categoría ya estaba cerrada con títulos como Adolescencia, The Pitt o The Studio, pero a pocas semanas del final de 2025, Disney+ estrena en América Latina una producción que ya había debutado hace algunos meses en Estados Unidos y que tiene amplios argumentos para meterse por los palos y entrar en ese listado.

    Se trata de The Lowdown, una ficción vagamente basada en una historia real, sobre un vendedor de libros usados, investigador y periodista -que se autodenomina “historiador de la verdad”- que ha decidido meterse en un gran problema al investigar a una de las familias más poderosas de su ciudad, luego de la muerte supuestamente por suicidio de uno de sus integrantes, la oveja negra de la familia.

    Lee Raybon es el nombre del personaje interpretado por Ethan Hawke, que entrega una tremenda actuación en la piel de un hombre que es tan inteligente como caótico, que muchas veces actúa antes de pensar o tener un plan, y que capítulo por medio termina involucrado en una situación potencialmente mortal. O mínimamente con un ojo morado.

    Aunque oficialmente The Lowdown está puesta en la categoría de un noir moderno, la serie se la juega por no ser totalmente clasificable al combinar algunos de sus elementos, como el componente criminal, los personajes del bajo mundo y la corrupción, con mucha comedia negra, algo de acción y momentos de absoluto absurdo.

    Con Sterlin Harjo (Reservation Dogs) como cabeza creativa, la serie logra urdir una trama de corrupción, racismo y también dinámicas familiares que no se siente acoplada a una fórmula. Es una producción que no se preocupa de llenarse de giros sino que se mueve a su propio ritmo para ir presentando personajes e hilos de una trama que se van entretejiendo para mostrar un cuadro completo y complejo que sin duda vale la pena admirar.

