The Osbournes: la curiosa historia de un reality que revolucionó la TV y la vida de Ozzy

Antes de Gene Simmons: Family jewels, Keeping up the with the Kardashians y otros tantos programas de telerrealidad sobre figuras prominentes en la cultura popular, estuvo The Osbournes.

Estrenado en 2002, el reality de MTV permitió acceder a la intimidad del hogar de Ozzy Osbourne. Figura fundamental del heavy metal, “El Príncipe de las Tinieblas” tenía una familia con sus propias particularidades. Un clan liderado junto a Sharon Arden, su esposa desde 1982, y también compuesto por Kelly y Jack, sus hijos aún menores de edad.

El espacio fue un éxito instantáneo. El programa acumuló sólidos números de sintonía y los medios brindaron una entusiasta cobertura, asegurando una segunda temporada dos meses después de su lanzamiento.

La idea original fue de Sharon. Hija de Don Arden, mánager de larga data de Black Sabbath, tomó la representación de Ozzy cuando fue despedido de la banda. Desde entonces se transformó en su pareja y encargada de todo sus asuntos profesionales.

“De repente, estaba haciendo el programa. No fue idea mía. Sharon es mi jefa, ¿sabes?”, dijo a Rolling Stone en 2002. En tanto, Brian Graden, presidente de Entretenimiento de MTV, aseguraba que “lo vemos como una simple media hora entretenida que transcurre en el presente (...) Ellos viven en el presente”.

Gran parte del atractivo eran los momentos de risas entre sus protagonistas. “Queríamos que (el programa) tuviera un toque cómico. No buscábamos caer en lo oscuro, algo que se puede encontrar en un tabloide”, explicó el productor Greg Johnston a The Ringer en 2022.

Eso supuso un reto cuando el segundo ciclo abordó el cáncer de colon de Sharon. Según Johnston, “simplemente buscamos la manera de contar esa historia de forma respetuosa, dentro del contexto del programa. Sharon, con valentía, dijo: ‘Esto es lo que realmente está pasando y otras personas pasan por lo mismo, así que quiero compartirlo también’”.

En marzo de 2005, tres años después de abrir las puertas de su casa y de verlos en comidas, discusiones y un sinfín de situaciones domésticas, Ozzy Osbourne, Sharon Arden y sus retoños se despidieron.

En 2022, luego de años de especulaciones, circuló la idea de que podría existir un revival. Finalmente no se materializó. Quedó el buen recuerdo de un espacio que mostró la cara más desenfadada de una leyenda de la música y pavimentó el camino para otros shows similares.