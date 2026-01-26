The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

The Wailers, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del reggae, regresan a Chile en 2026 con un esperado concierto en vivo en Club Subterráneo, el próximo viernes 30 de enero, en un formato sideshow oficial del Surfestival.

El espectáculo forma parte de The Legend Tour, gira internacional que rinde homenaje al icónico álbum Legend, considerado uno de los discos más influyentes y vendidos en la historia del reggae. En esta presentación, el público podrá disfrutar de clásicos eternos de Bob Marley interpretados por la formación oficial de The Wailers, en un show cargado de historia, identidad y sonido original.

La banda se encuentra actualmente bajo la dirección de Aston Barrett Jr., hijo del histórico bajista Aston “Familyman” Barrett, pieza clave en el sonido que definió a The Wailers junto a Bob Marley. La voz principal estará a cargo de Mitchell Brunings, cantante reconocido internacionalmente por su potencia vocal y su capacidad para transmitir la esencia espiritual y musical del reggae roots.

Además del repertorio clásico, el concierto incluirá canciones de su más reciente álbum Evolution, donde The Wailers fusionan el reggae tradicional con matices contemporáneos, reafirmando la vigencia y proyección de la banda en la escena musical actual.

Entradas disponibles a través de Ticketplus: https://ticketplus.com/cl/en/events/the-wailers-sideshow-viernes-30-enero-club-subterraneo