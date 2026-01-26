SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La legendaria banda que acompañó a Bob Marley se presentará el viernes 30 de enero como parte de su gira internacional “The Legend Tour”.

    Por 
    Equipo de Culto
    The Wailers

    The Wailers, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del reggae, regresan a Chile en 2026 con un esperado concierto en vivo en Club Subterráneo, el próximo viernes 30 de enero, en un formato sideshow oficial del Surfestival.

    El espectáculo forma parte de The Legend Tour, gira internacional que rinde homenaje al icónico álbum Legend, considerado uno de los discos más influyentes y vendidos en la historia del reggae. En esta presentación, el público podrá disfrutar de clásicos eternos de Bob Marley interpretados por la formación oficial de The Wailers, en un show cargado de historia, identidad y sonido original.

    La banda se encuentra actualmente bajo la dirección de Aston Barrett Jr., hijo del histórico bajista Aston “Familyman” Barrett, pieza clave en el sonido que definió a The Wailers junto a Bob Marley. La voz principal estará a cargo de Mitchell Brunings, cantante reconocido internacionalmente por su potencia vocal y su capacidad para transmitir la esencia espiritual y musical del reggae roots.

    Además del repertorio clásico, el concierto incluirá canciones de su más reciente álbum Evolution, donde The Wailers fusionan el reggae tradicional con matices contemporáneos, reafirmando la vigencia y proyección de la banda en la escena musical actual.

    Entradas disponibles a través de Ticketplus: https://ticketplus.com/cl/en/events/the-wailers-sideshow-viernes-30-enero-club-subterraneo

    Más sobre:The WailersSurfestivalConciertosClub SubterráneoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras quedar libre de prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Lo más leído

    1.
    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva
    Chile

    “No tenía idea que la estufa estaba mala”: el testimonio de imputado por incendio en el Biobío tras rechazarse su prisión preventiva

    Diputado Oyarzo (PR): reforma al sistema político se votará en marzo tras acuerdo entre comisión de Gobierno y el Ejecutivo

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
    El Deportivo

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    “Velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias”: la elogiosa bienvenida del Elche a Lucas Cepeda

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur