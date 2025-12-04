Tini da su salto más ambicioso en Chile: se presentará en el Estadio Nacional

Tini Stoessel es una de las artistas latinoamericanas de crecimiento más explosivo en el último tiempo. De darse a conocer en su adolescencia por su personaje de Violetta a convertirse en una de las figuras pop de Argentina y de la región.

Con ese estatus -o acorde a esa estatura-, ahora vuelve al país para ofrecer su concierto más ambicioso: el 12 de febrero en el Estadio Nacional.

Se trata de su tour Futtura, el que la misma artista ha definido como “una celebración de todas mis etapas y de lo que está por venir”.

Tour Futttura debutó el 25 de octubre en Argentina, en Buenos Aires en el estadio Tecnópolis, con un éxito que fue una locura: 30 mil personas disfrutaron ese día de “la experiencia Tini”. Y recibió elogios tanto del público como de la crítica por su calidad artística, su despliegue escénico y la honestidad emocional que Tini transmite en vivo. Los shows continuaron los días 31 de octubre, 1,2,7,8 y 15 de noviembre, todos sold out.

“El Estadio Nacional fue el venue elegido para esta presentación por su magnitud y su capacidad para albergar la propuesta inmersiva que Tini diseñó especialmente. En este espacio cobrará vida la visión completa de FUTTTURA, un espectáculo que trasciende el entretenimiento y se convierte en una expresión artística del futuro que la artista está creando”, dicen los organizadores en un comunicado.

La venta de entradas parte el 11 de diciembre a las 12pm. Preventa Exclusiva Banco Falabella, pagando con tarjetas MasterCard Falabella por 48 horas o hasta agotar stock.

Venta general disponible una vez agotada la Preventa. Todo a través del sistema Ticketmaster.