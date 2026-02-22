Tío de Kurt Cobain reafirma nueva teoría de posible asesinato del líder de Nirvana

Gary Cobain, tío de Kurt Cobain, se refirió esta semana a los nuevos antecedentes que han ido saliendo a la luz respecto a la muerte del vocalista de Nirvana.

El tío del cantante habría entregado una entrevista con el medio británico Daily Mail, donde abordó la hipótesis del posible asesinato.

En la entrevista enfatizó que la investigación de la policía de Seattle habría sido “descuidada” y que su sobrino “habría sido asesinado”. Incluso, reveló que el abuelo de Kurt, Lelain Cobain, habría muerto convencido de lo mismo.

Por otro lado, resaltó la atención renovada que ha recibido el caso. “Es agradable que finalmente alguien más se diera cuenta”, aseveró.

El familiar también mostró sus dudas respecto a cómo ocurrió su muerte. “Debería haber huellas por toda el arma. La escopeta media 45 pulgadas de largo, no creo que yo mismo pudiera alcanzarla”, señaló.

Respecto a la nota encontrada cerca de su cuerpo, señaló que en verdad se trataba de una despedida del mundo de la música y que el cantante espera realizar una carrera en solitario.

Nueva investigación forense

Hasta ahora, la versión oficial es que el artista se habría suicidado utilizando una escopeta mientras se encontraba en su residencia en Seattle. En el lugar, cerca de su cuerpo, se habría encontrado una nota suicida. Aquello habría ocurrido el 8 de abril de 1994.

Sin embargo, un equipo forense privado habría postulado una nueva hipótesis a 32 años del hecho: que el hecho habría sido un homicidio.

Según la investigación encabezada por Brian Burnett, forense especialista en casos complejos, y la investigadora Michelle Wilkins, habrían serias incongruencias sobre la versión oficial.

Los investigadores señalan que Cobain habría sido forzado a consumir una sobredosis de heroína, de tal forma de quedar en un completo estado de indefensión. Tras ello, habría sido asesinado con la escopeta.

Según la investigación que realizaron, la dosis de heroína presente en el cuerpo del cantante “habría sido letal de forma casi inmediata”, lo que además le habría impedido manipular el arma.

A pesar de esto, desde el Departamento de Policía de Seattle han reafirmado que el caso está cerrado. “Kurt Cobain murió por suicidio en 1994. Esta sigue siendo la posición mantenida por el Departamento de Policía de Seattle”, afirmó un portavoz de la policía a la prensa.