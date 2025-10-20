Tras el fenómeno del Tiny Desk: la nueva película de 31 Minutos ya tiene fecha de estreno

Los realizadores y fanáticos de 31 Minutos difícilmente olvidarán el año 2025. Al éxito de su sesión en el Tiny Desk –que ya acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube–, ahora se suma el estreno de la segunda película protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo y compañía.

Anunciado por Prime Video en noviembre de 2024, el largometraje lleva por título 31 Minutos: Calurosa Navidad y –tal como sugiere su nombre– es un filme que se desarrolla en torno a la festividad de diciembre.

Este lunes, aprovechando el fenómeno alrededor de la sesión que grabaron en la radio NPR, el servicio de streaming confirmó que la producción debutará el próximo viernes 21 de noviembre.

¿Detalles de la trama? Filmada en Santiago durante la segunda mitad de 2024 bajo la dirección de Álvaro Díaz y Pedro Peirano, la cinta muestra a Juan Carlos Bodoque intentando rescatar la Navidad.

“No podemos contar mucho, pero se pierde la Navidad, y hay un personaje, que es Bodoque, que tiene que ir a rescatarla, traerla de vuelta”, señaló Alvaro Díaz a Culto, junto con revelar que el proyecto nació como una propuesta de Prime Video.

“La Navidad nos acomoda mucho. Uno, porque hay una realidad de la Navidad latinoamericana que es muy parodiable de origen”, agregó.

La plataforma también confirmó que ya están disponibles los 37 episodios remasterizados de 31 Minutos.

Revisa el adelanto lanzado en junio de este año: