Tyler, the Creator en Lollapalooza: el huracán californiano salda su deuda con Chile en un debut de alto voltaje

Con un poco de retraso, a contar de las 22.19 en el Cenco Malls Stage comenzó la presentación del rapero estadounidense Tyler, the creator, en su debut absoluto en Chile. Se recordará que estaba programado para la edición 2018 del festival, pero en esa ocasión canceló su gira por Sudamérica “por motivos personales”. Abrió con la poderosa Big Poe.

Desde el inicio el público -mayormente joven- conectó con energía con Tyler, a pesar de la hora y del cansancio. Es que lo energético de sus beats y el apoyo de luces y visuales de colores intensos hizo prender al público, que coreó sus canciones. Además de visuales que hacían referencia a los autos y la ropa deportiva, acaso la marca del estilo gangsta.

Hacia la media hora saludó en un español algo tieso. “Holaaa! soy Tyer. Me gusta Chilee, Yaaa!! Puuutoos!” derrochando determinación y simpatía repartidos en partes iguales. El respetable reaccionó de buena manera. Se veía a sus juveniles seguidores bailando sus canciones como si fuesen las 3 de la tarde.

Tyler aterrizó en Sudamérica en el marco de la gira Chromakopia world tour, en el que presenta su nuevo álbum, Don’t Tap The Glass, que lo hizo aterrizar anoche en la versión argentina del Lollapalooza. De hecho, estas fechas le impedirán estar presente en la ceremonia de los Premios Oscar este domingo, a la cual podría haber asistido al ser parte del filme Marty Supreme, en la que tuvo un rol.

Pero volviendo al show de Tyler, el repertorio lo basa justamente en su nuevo material y en Chromakopia (2024). El rapero recorrió el escenario de cabo a cabo, siempre con micrófono en mano, llenando el escenario por sí solo, sin nadie más presente. Así, fue disparando algunos de sus temas más emblemáticos como Sugar on my tongue, Stop playing with me y Tell me what it is.

El californiano conquistó al Parque O’Higgins amén de su actitud de querer comerse el mundo. Con energía y mucho caracter demostró que el lugar de headliner del Lolapalooza estaba plenamente justificado.

Tyler desarrolló su sonido expresión de la escena de la costa oeste de los Estados Unidos (y que tiene otros exponentes como Ice Cube, Snoop Dog) que apareció como alternativa al clásico rap del Bronx. Pero a diferencia de otros como Kendrick Lamar, su sonido es menos “duro” y algo más bailable. Eso fue lo que se escuchó esta noche.