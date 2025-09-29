Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

El legendario grupo Public Image Ltd. (PiL) liderado por John Lydon, vuelve a Chile el próximo 15 de abril de 2026, al escenario de Centro de Eventos Blondie como parte de la gira This Is Not The Last Tour.

Formada en 1978 tras la disolución de los Sex Pistols, la agrupación se convirtió rápidamente en una referencia fundamental del post-punk y de la experimentación sonora, con un estilo único, que al día de hoy los sitúa como uno de los proyectos musicales de culto más interesantes de las últimas décadas.

A lo largo de su trayectoria, PiL ha editado discos como Metal Box (1979) y Album (1986), marcando un antes y un después en la música alternativa. Tras un receso prolongado, la banda regresó en 2009 y desde entonces ha publicado nuevas producciones que consolidan su vigencia, incluyendo What The World Needs Now… (2015) y End of World (2023), su más reciente trabajo de estudio que recibió elogios de la crítica por su intensidad y crudeza sonora.

La presencia de John Lydon en el escenario continúa siendo un acontecimiento único, cargado de energía, confrontación y autenticidad.

El reencuentro con el público chileno, se dará tras una intensa gira que han realizado por Reino Unido, entre otros lugares. Las entradas se encuentran a la venta a través de blondietick.