Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

La de esta semana no es la primera vez que Stephen Patrick Morrissey cancela una presentación en Chile. Si bien el mancuniano se ha presentado en 7 ocasiones en el país (2000, 2004, 2012 en su recordado paso por el Festival de Viña, dos fechas en 2015 -una en el Primavera Fauna-, y dos en 2018), lo cierto es que también ha dejado con las entradas en la mano a los fans nacionales en número similar de ocasiones.

El exmiembro de The Smiths canceló por primera vez un show en Chile en 2013, cuando tenía agendada una serie de siete presentaciones a lo largo del país que se realizarían durante el mes de julio. A saber: Viña del Mar, Gran Arena Monticello de Mostazal, Puerto Montt, Concepción, dos fechas en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, y un show gratuito en el Movistar Arena cuyas entradas se obtendrían mediante sorteo.

Sin embargo, debido a una “grave intoxicación alimentaria” sufrida en Lima, Perú, poco tiempo antes lo obligo a primero, anunciar que se reprogramaría el tour completo, pero días después se canceló definitivamente. En total, siete fechas quedaron sin hacerse.

Luego, volvió a cancelar en 2023. Ese año tenía contemplado un recital para el 21 de septiembre en el Movistar Arena. Todo como parte del tour 40 Years of Morrissey. Sin embargo, canceló la fecha e inicialmente se reprogramó para el 15 de febrero del 2024. ¿El motivo? El británico habría contraído el dengue durante una escala en México.

Sin embargo, el show de febrero nunca llegó a realizarse, puesto que también fue cancelado (junto con toda la gira que iba a realizar). En aquella oportunidad, se informó que Morrissey sufría de problemas de salud. “Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar por dos semanas y permanecerá en Zurich (Suiza)”, informó Donnie Knutson, el tour manager. Con ello, ya sumaban 9 fechas canceladas en Chile por el artista, si consideramos que la de septiembre de 2023 es distinta en comparación a la de febrero de 2024.

Morrissey ok la-tercera

Y en este 2025 ha sido la más reciente. El hombre de First of the gang to die canceló la fecha programada para el 16 de noviembre en el Movistar Arena. De acuerdo a un comunicado publicado en Puntoticket: “Lamentamos informar que el concierto de Morrissey programado para el 16 de noviembre en Movistar Arena, no se realizará debido al agotamiento extremo que presenta el artista”. Ahora, la suma llega a nada menos que 10 conciertos cancelados.

Asimismo, Puntcket aseguró que el proceso de devolución por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, se llevará a cabo desde el jueves 6 de noviembre.