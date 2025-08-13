Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Un nuevo proyecto se suma a la música chilena. Hombre Rumba ya tiene disponible en las plataformas digitales su disco debut, Rumba Criolla.

Aquel nombre es también una definición. El álbum presenta el concepto de rumba criolla, una fusión propia que mezcla cumbia latinoamericana, rumba flamenca y reggaetón instrumental.

El grupo, formado en 2018, está integrado por Linco Viera (cantante), Andrés Lamadrid (acordeón y voces),Ricardo Alarcón (percusiones, batería y voces), Luis Núñez (bajo y coros)y Pablo Ubiergo (sintetizadores y coros).

El disco Rumba Criolla fue grabado en Estudios Lelelé por Tilson Lamadrid y Pablo Ubiergo. La mezcla estuvo a cargo de Javier Bassino y el master, por Francisco Holzmann.

Hasta ahora, la banda había desplegado una intensa actividad en directo. presentándose en espacios como el Teatro Caupolicán, Movistar Arena y Teatro Nescafé de las Artes, compartiendo cartel con nombres como Rubén Blades, Fonseca, Los Caligaris y La Beriso.

Escucha Rumba Criolla a continuación