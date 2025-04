Una vieja carta revela lo que pensaba Bram Stoker sobre Drácula: “Señor, perdóname, soy un descarado”

Una carta inédita, redactada de puño y letra de Bram Stoker, revela algunos comentarios más lúdicos del autor sobre su afamada novela Drácula.

En la carta, dirigida a un tal “Williams” no identificado, Stoker escribe: “Te envío a Drácula y me he honrado escribiendo tu nombre en ella... Que Dios me perdone. Soy un descarado. Atentamente, Bram Stoker".

La misiva data de 1897, apenas unas semanas tras la publicación de la legendaria novela de terror gótico que se volvería un clásico de la cultura popular. Está en un sorprendente buen estado pese a que tiene más de un siglo.

Según le dijo al medio The Guardian el actual propietario de la carta, Oliver Bayliss, quien la puso a la venta, la gracia del texto es que muestra a Stoker en un tono más personal e informal.

Según el especialista, Stoker era conocido por su tono reservado y profesional en las pocas cartas que se conservan, pero esta sugiere que estaba consciente de una cierta extravagancia del libro. Más aún, existen pocas cartas del autor irlandés, y las que mencionan a Drácula por su nombre, son prácticamente desconocidas.

“Esta carta nos da algo que nunca habíamos tenido antes: la propia voz de Stoker, respondiendo a Drácula en el momento en que entró al mundo, no como un ícono del horror, sino como una obra nueva e incierta“, aseguró.

La carta fue adquirida desde un vendedor de la costa oeste de Estados Unidos, quien a su vez la había comprado de una colección privada donde había estado desde la década de 1970.