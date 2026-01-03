SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Valor Sentimental: Mal Padre, Gran Artista

    Ganadora del Gran Premio del último Festival de Cannes, la película noruega Valor Sentimental es un magnífico drama sobre la relación de un padre ausente con sus dos hijas. Protagonizan Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    El director de cine Gustav Borg (Stellan Skarsgård) y la estrella de Hollywood Rachel Kemp (Elle Fanning) en Valor Sentimental, de Joachim Trier.

    El director de cine sueco-noruego Gustav Borg (Stellan Skarsgård) anda por los 70 años y siente que la próxima puede ser su última película. Nunca fue un buen padre ni mejor esposo, pero tiene dos hijas independientes que a pesar de los problemas familiares salieron adelante cuando él abandonó el hogar y la madre afrontó la crianza.

    La mayor de las hermanas, Nora (Renate Reinsve), la más parecida a Gustav en carácter, sufrió las mayores consecuencias de la ausencia, y la menor, la más dócil Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), tuvo al menos a Nora para guiarla por los caminos de la infancia y adolescencia.

    La vida transcurre más o menos bien para ambas mujeres hasta que el nunca bien ponderado Gustav hace aparición tras la muerte de la exesposa. Nora, que es una talentosa actriz y sufre de frecuentes ataques de pánico escénico, trata de rehuirlo. Agnes, casada y con esposo e hijo pequeño, lo recibe amistosamente, siendo fiel a su naturaleza.

    El padre, ya algo gruñón y de la vieja escuela, escribió un guión que él cree el más importante de su vida y quiere que el rol principal, inspirado en su propia madre suicida, sea interpretado por Nora. Pero, claro, la hija mayor, siempre en conflicto con su egocéntrico progenitor, arranca de la oferta como de la peste.

    Las hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) en Valor Sentimental.

    No basta con ver muchos minutos de Valor Sentimental (2025), del director noruego Joachim Trier, para comprender que se trata de material sensible, sin anestesia y directo al grano. En esencia, Gustav Borg se ha portado como un lejano padre absorto en sus creaciones durante las vidas de sus hijas y ahora tiene el arrojo de ofrecerle un rol, por lo demás traumático, a una de aquellas.

    ¿Alguien cederá en esta lucha de egos? ¿Será la paciente Agnes quien interceda? ¿Entenderá Nora que a su famoso padre le puede quedar alguna bala de plata en su camino a la redención? Moviéndose bajo los códigos de largas escenas con diálogos lacerantes a lo Ingmar Bergman (la referencia obvia), Valor Sentimental despliega una serie de encuentros, reencuentros, despedidas y portazos en las vidas del padre y las hijas Borg.

    Agnes Borg (Inga Ibsdotter Lilleaas) y Rachel Kemp (Elle Fanning) en Valor Sentimental.

    Una cuarta y curiosa invitada al drama es la estrella de Hollywood Rachel Kemp (Elle Fanning), actriz que aburrida de las series y conmovida por el cine de Gustav, quiere estar en uno de sus proyectos.

    En su sexta película, Joachim Trier vuelve a mostrarnos un protagonista inoperante en sus relaciones afectivas, pero en busca de una segunda oportunidad a pesar de sus chambonadas y desarreglos. En la previa cinta La Peor Persona del Mundo (2021), ese personaje fue Julie, interpretada por Renate Reinsve, que aquí es Nora.

    Nora (Renate Reinsve) junto a Jakob (Anders Danielsen Lie).

    Ahora se podría decir que todo se trata fundamentalmente de Gustav, pero la película es más ambiciosa y también describe las flaquezas y fallas de fábrica que traen las hermanas Nora y Agnes, hijas de un hogar maltrecho.

    Finalmente, como gran escenario histórico-dramático está aquella gran casa en que la familia Borg vivió por décadas y que la cámara recorre una y otra vez, por dentro, por fuera y al revés. Ahí nacieron, murieron, se procrearon y alguna vez fueron felices los antepasados de este cineasta sin actriz y sus dos hijas sin padre.

    Más sobre:Elle FanningCannesPremioJoachim TrierRenate ReinsveStellan SkarsgårdInga Ibsdotter LilleaasIngmar BergmanLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vladimir Padrino López habla de “criminal agresión militar” de EE.UU. a Venezuela y no se refiere a presunta captura de Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    Lo más leído

    1.
    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    2.
    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    3.
    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    4.
    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiestas de fin de año en turno: trabajar mientras otros celebran
    Chile

    Fiestas de fin de año en turno: trabajar mientras otros celebran

    El plan de Boric para sus últimos 67 días en La Moneda

    Ministra de Salud niega trato preferente en cirugía a su madre y descarta renuncia

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre
    Negocios

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana
    Tendencias

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Pablo Lemoine: “Chile va a postular al Mundial de Rugby con Argentina, Brasil y Uruguay”
    El Deportivo

    Pablo Lemoine: “Chile va a postular al Mundial de Rugby con Argentina, Brasil y Uruguay”

    Millonarios premios y siete chilenos en competencia: las novedades que trae la nueva edición del Dakar

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano
    Cultura y entretención

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Valor Sentimental: Mal Padre, Gran Artista

    Vladimir Padrino López no se refiere a presunta captura de Maduro tras ataque de Estados Unidos a Venezuela
    Mundo

    Vladimir Padrino López no se refiere a presunta captura de Maduro tras ataque de Estados Unidos a Venezuela

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año