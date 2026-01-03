Valor Sentimental: Mal Padre, Gran Artista

El director de cine Gustav Borg (Stellan Skarsgård) y la estrella de Hollywood Rachel Kemp (Elle Fanning) en Valor Sentimental, de Joachim Trier.

El director de cine sueco-noruego Gustav Borg (Stellan Skarsgård) anda por los 70 años y siente que la próxima puede ser su última película. Nunca fue un buen padre ni mejor esposo, pero tiene dos hijas independientes que a pesar de los problemas familiares salieron adelante cuando él abandonó el hogar y la madre afrontó la crianza.

La mayor de las hermanas, Nora (Renate Reinsve), la más parecida a Gustav en carácter, sufrió las mayores consecuencias de la ausencia, y la menor, la más dócil Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), tuvo al menos a Nora para guiarla por los caminos de la infancia y adolescencia.

La vida transcurre más o menos bien para ambas mujeres hasta que el nunca bien ponderado Gustav hace aparición tras la muerte de la exesposa. Nora, que es una talentosa actriz y sufre de frecuentes ataques de pánico escénico, trata de rehuirlo. Agnes, casada y con esposo e hijo pequeño, lo recibe amistosamente, siendo fiel a su naturaleza.

El padre, ya algo gruñón y de la vieja escuela, escribió un guión que él cree el más importante de su vida y quiere que el rol principal, inspirado en su propia madre suicida, sea interpretado por Nora. Pero, claro, la hija mayor, siempre en conflicto con su egocéntrico progenitor, arranca de la oferta como de la peste.

Las hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) en Valor Sentimental.

No basta con ver muchos minutos de Valor Sentimental (2025), del director noruego Joachim Trier, para comprender que se trata de material sensible, sin anestesia y directo al grano. En esencia, Gustav Borg se ha portado como un lejano padre absorto en sus creaciones durante las vidas de sus hijas y ahora tiene el arrojo de ofrecerle un rol, por lo demás traumático, a una de aquellas.

¿Alguien cederá en esta lucha de egos? ¿Será la paciente Agnes quien interceda? ¿Entenderá Nora que a su famoso padre le puede quedar alguna bala de plata en su camino a la redención? Moviéndose bajo los códigos de largas escenas con diálogos lacerantes a lo Ingmar Bergman (la referencia obvia), Valor Sentimental despliega una serie de encuentros, reencuentros, despedidas y portazos en las vidas del padre y las hijas Borg.

Agnes Borg (Inga Ibsdotter Lilleaas) y Rachel Kemp (Elle Fanning) en Valor Sentimental.

Una cuarta y curiosa invitada al drama es la estrella de Hollywood Rachel Kemp (Elle Fanning), actriz que aburrida de las series y conmovida por el cine de Gustav, quiere estar en uno de sus proyectos.

En su sexta película, Joachim Trier vuelve a mostrarnos un protagonista inoperante en sus relaciones afectivas, pero en busca de una segunda oportunidad a pesar de sus chambonadas y desarreglos. En la previa cinta La Peor Persona del Mundo (2021), ese personaje fue Julie, interpretada por Renate Reinsve, que aquí es Nora.

Nora (Renate Reinsve) junto a Jakob (Anders Danielsen Lie).

Ahora se podría decir que todo se trata fundamentalmente de Gustav, pero la película es más ambiciosa y también describe las flaquezas y fallas de fábrica que traen las hermanas Nora y Agnes, hijas de un hogar maltrecho.

Finalmente, como gran escenario histórico-dramático está aquella gran casa en que la familia Borg vivió por décadas y que la cámara recorre una y otra vez, por dentro, por fuera y al revés. Ahí nacieron, murieron, se procrearon y alguna vez fueron felices los antepasados de este cineasta sin actriz y sus dos hijas sin padre.