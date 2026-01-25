Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

Los fanáticos de Dragon Ball finalmente pueden celebrar. Tras años de rumores, silencios y expectativas acumuladas, este sábado 24 de enero se confirmó oficialmente la adaptación del esperado arco de Moro con el anuncio de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, una nueva entrega que ampliará el universo del anime y dará continuidad directa a la historia de Dragon Ball Super.

La revelación tuvo lugar durante el Genkidamatsuri, el ya tradicional evento dedicado a la obra de Akira Toriyama, que en este 2026 conmemora 40 años desde su creación, consolidándose como uno de los pilares culturales más influyentes del anime y el manga a nivel mundial.

La instancia comenzó con un recorrido visual por momentos históricos de la saga, mostrando escenas clásicas y relatos que transportaron a los fanáticos más veteranos a distintas eras del universo Dragon Ball.

Sin aviso, la atmósfera cambió cuando la pantalla se tiñó de rojo y apareció la frase “Un nuevo episodio inicia”, provocando una ovación inmediata del público.

Segundos después, se reveló el logo oficial de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, confirmando que el temido Moro, uno de los villanos más poderosos y complejos del manga, llegará finalmente a la animación, prometiendo combates épicos, giros dramáticos y una escala narrativa nunca antes vista en la franquicia.

Música a cargo de Hans Zimmer

Uno de los momentos más impactantes del anuncio fue la musicalización a cargo de Hans Zimmer, uno de los compositores más influyentes del cine contemporáneo. Su participación en la presentación elevó el nivel del evento y sorprendió incluso a los seguidores más escépticos.

Zimmer es reconocido por bandas sonoras icónicas como El Rey León (1994), Gladiator (2000), Inception (2010), Interstellar (2014) y Dune (2021), entre muchas otras.

Aunque aún no se ha confirmado si será parte permanente del proyecto, su colaboración en la revelación dejó claro que esta nueva etapa de Dragon Ball apunta a un tratamiento más ambicioso y cinematográfico.

La ovación alcanzó su punto máximo con la aparición de Masako Nozawa, la mítica actriz de voz de Goku, Gohan y Goten, quien a sus 89 años sigue siendo una figura central del anime japonés.

Su presencia fue recibida con una ovación y culminó con un inolvidable “¡Kamehameha!”, desatando la nostalgia y reafirmando su vínculo eterno con la saga.

¿Cuándo se estrena “La Patrulla Galáctica”?

Pese al entusiasmo generado, los responsables del proyecto aclararon que aún no existe una fecha oficial de estreno.

La producción se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, aunque ya se presentó un primer vistazo que confirma el enfoque en el arco de Moro y el rol clave de la Patrulla Galáctica en la nueva narrativa.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar, pero el mensaje es claro: Dragon Ball Super está de vuelta, y lo hace con una propuesta que busca honrar su legado mientras se proyecta hacia una nueva era, más ambiciosa, épica y emocional que nunca.