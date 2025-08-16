¿Y Dónde está el Policía?: Desde los 80 con amor

Ah, los 80. Aquella época plástica y brillante en que las bromas no eran de buen ni de mal gusto. Ni sofisticadas ni básicas, sino que unidireccionales, amorales y directas al mentón. Nadie se ofendía, o al menos los humillados guardaban silencio mientras la masa estúpida reía en las butacas.

Hay que reconocer que hubo bastante basura y que el siglo XXI se encargó de filtrar lo malo. Como daño colateral, llegamos a una época en que el chiste directo, físico y simple no tiene demasiado lugar en el panteón del relato cultural dominante. A menos, claro, que un actor de la vieja escuela y metido a vengador anónimo en infinitas películas similares entre sí, quiera hacer una comedia. Esa estrella existe y aunque sea una anomalía viviente tiene éxito entre el público que quiere balas, venganza y justicia por mano propia.

Beth Davenport (Pamela Anderson) y Frank Drebin Jr. en ¿Y Dónde está el Policía?

Liam Neeson, nacido a la popularidad como el prohombre que salvó a miles de judíos en La Lista de Schindler (1993), es ahora Frank Drebin Jr., en ¿Y Dónde está el Policía?, la nueva secuela de la popular serie que entre 1988 y 1994 dio a luz tres películas con éxito seguro. Estaban protagonizadas por Leslie Nielsen, un actor que de tanto actuar de secundario en películas importantes y de importante en películas secundarias terminó encontrando la gloria en las comedias firmadas por el trío de directores conocido como ZAZ (Jerry Zucker, Jim Abrahams y David Zucker).

Nielsen fue el médico inepto de ¿Y Dónde está el Piloto? (1980) y, en plan de consagración, el teniente Frank Drebin en las sucesivas ¿Y Dónde está el Policía?

El teniente Frank Drebin Jr. y su compañero, el capitán Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser) en la escena de un crimen.

Ahora el honorable uniformado sólo es una foto en la pared del Departamento de Policía de Los Ángeles y mira a su hijo Frank Drebin Jr. continuar como el bufón serio de diálogos hilarantes y metidas de patas descomunales que él supo ser. Una suerte de Inspector Clouseau XL, menos sutil, pero igualmente jocoso.

Si el buen comediante que es Steve Martin se hundió en su plan de reemplazar a alguien esencialmente irrepetible como Peter Sellers en el reboot de La Pantera Rosa del 2006, el bueno de Liam Neeson logra estar al menos a una altura similar a la de Leslie Nielsen en esta cuarta parte de la serie. Toma más café que él, lo desafía en número de frases para el bronce y su torpeza está a la altura del metro 93 centímetros del actor que lo encarna.

El teniente Drebin (Liam Neeson) en una escena culminante.

La trama recurre al habitual diseño de las parodias que ridiculizan los tópicos de las películas de policías e investigadores privados: el escenario es Los Ángeles con todas sus colinas y palmeras, hay una misteriosa femme fatale (Pamela Anderson, bastante cómica) y la voz en off del protagonista pautea las escenas más destacadas.

Aburrido de los jueces corruptos y del relativismo de la época que le tocó vivir, el teniente Drebin hace lo que puede para meter a los malhechores en la cárcel. Su buen amigo y compañero, el capitán Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser), es hijo del antiguo camarada del padre de Drebin (George Kennedy en las películas de los 80 y 90) y no tiene más opción que observar las pachotadas mayúsculas de su superior.

En este entramado semi-nostálgico dirigido por Akiva Schaffer, el villano es Richard Cane (Danny Huston), un gurú tecnológico que busca dejar a casi toda la humanidad reducida a la imbecilidad a través de un dispositivo que robó a uno de sus empleados. Para su desgracia no contaba con que Frank Drebin Jr. es tan incorruptible y tonto como una piedra. Con la primera de las características le hará la vida imposible a Cane y con la última nos hará pasar un buen rato en el cine.