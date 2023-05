30 años de la AChM: seguridad y fortalecimiento del gobierno local aparecen como los principales desafíos

“En materia de seguridad, como municipios no contamos con las atribuciones suficientes. Muchas veces tenemos que tomar responsabilidades que escapan de nuestras facultades. Eso siempre es un riesgo (...), pero lo hacemos de todos modos, porque nos debemos a nuestros ciudadanos”, expresa la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC).

Su reflexión llega en medio del aniversario número 30 de la asociación más grande a nivel nacional -agrupa a 320 municipios- y que durante el último periodo ha visto fortalecida su relación con las comunidades, así como su incidencia en la política gubernamental.

Eso sí, Leitao reconoce que como municipios se han visto “retrasados” en las acciones que pueden tomar para velar por la seguridad en sus respectivas zonas, sobre todo luego de que el gobierno lanzara el Plan Calles Sin Violencia a raíz del aumento de los homicidios y hechos delictuales que se han identificado en distintas comunas a nivel nacional, donde las policías han tomado un rol central en materia de fiscalización, investigación y detención.

Una atribución que las 46 comunas incluidas en la iniciativa no tienen. Esto, ya que según lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los guardias municipales no están facultados para detener a personas que cometan delitos, sino que solo pueden “retener” a quienes sean sorprendidos delinquiendo, pues la facultad de arresto está entregada a las policías.

Una preocupación que los alcaldes ya habían elevado al gobierno a fines de marzo y que continuó con un proyecto de ley que busca fortalecer el rol preventivo de los municipios a través de una mayor dotación de las direcciones de Seguridad y la entrega de un presupuesto especial para la compra de insumos para inspectores municipales. Sin embargo, el proyecto aún no ingresa al Ejecutivo.

“Hoy el tema local tiene cada vez mayor relevancia, porque hemos logrado funcionar como contraparte del gobierno central. Pero eso tiene que traducirse en una institucionalidad más fuerte en el ámbito municipal, con mayores atribuciones y mayores recursos”, sostiene Leitao.

Un desafío que se buscará discutir a nivel de alcaldes en la Asamblea Extraordinaria de Municipalidades que se desarrollará el próximo 24, 25 y 26 de mayo en el Hotel Club de La Serena, en el marco del aniversario de la asociación. A la instancia asistirán la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, así como los subsecretarios de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. A ellos, los alcaldes pretenden entregar la propuesta de los municipios para el proceso constitucional, donde se enmarcan las necesidades de descentralizar la toma de decisiones y dar autonomía financiera a las comunas, entre otros.

Cuadrado: “Se debería fortalecer a las instituciones que ya funcionan”

Para el alcalde de Huechuraba y vicepresidente de la AChM, Carlos Cuadrado (PPD), hoy los municipios han alcanzado una relevancia que hace 30 años “era impensada”: “Hoy hemos logrado ser un ejemplo de lo que debe ser el trabajo social sin distinción de ideologías para la búsqueda de una solución real a los problemas que aquejan a la ciudadanía”, sostiene.

Sin embargo, el edil difiere en cuanto a entregar mayores facultades a las direcciones de seguridad municipal, puesto que, según explica, los pocos recursos que presenta el Estado en esta materia deberían ir destinados a los equipos ya existentes para fortalecer sus funciones, como lo son Carabineros y PDI. “Nosotros tenemos las competencias y atribuciones para hacer aquello que la ley nos permite. Creo que es imprudente que en un momento que se requiere a profesionales combatiendo el crimen organizado, y no a aprendices y a alumnos de lo que debiera hacerse eventualmente si contáramos con mayores atribuciones y mayores instrumentos para combatir el delito”, expresó.

Peñaloza: “Necesitamos descongestionar la tarea que realizan las policías”

Una opinión distinta presenta la alcaldesa de Las Condes y parte del directorio de AChM, Daniela Peñaloza (UDI). Y es que si bien parte de los objetivos de los municipios hoy se enmarca en fortalecer los gobiernos locales y descentralizar la toma de decisiones, “porque la realidad de cada una de las comunas de Chile es diferente”, para ella la prioridad va a estar (siempre) en la seguridad.

Según la edil, dotar de atribuciones en seguridad a los municipios se torna relevante para descongestionar la tarea que realizan las policias. “La crisis de seguridad amerita tomar acciones y bajo la lógica de la prevención, los municipios debemos tener un rol importante (...). Necesitamos tener más atribuciones, como poder realizar detenciones en flagrancia y traslado a las comisarías, dotar a los inspectores de elementos de defensa como gas pimienta, bastón retráctil, control de identidad, etc”, señaló.

Neira: “No pretendemos reemplazar a las policías, pero la ciudadanía nos pide estar a la altura”

A nivel regional, el alcalde de Temuco, Roberto Neira (Ind.), sostuvo que no existe ningún municipio que no cuente con seguridad ciudadana: “Es parte de la ley”. Eso sí, Neira apunta a que las atribuciones de seguridad no solo van enfocadas a la detención o fiscalización de personas, sino que también guardan relación con materias legales para intervenir en la desocupación de casas tomadas o control del comercio ambulante.

“Eso también cabe dentro del problema de seguridad. Hoy nosotros podemos hacer los trámites para desocupar casas-okupa, pero no contamos con la coordinación con las policías para entrar a una vivienda que está siendo ocupada”, esbozó. Una situación similar es la que se vive con el comercio ambulante, donde los funcionarios municipales no pueden solicitar un carnet o cursar una multa. “Ahí debe ponerse atención desde el gobierno central. Nosotros no pretendemos reemplazar la labor de las policías, pero la ciudadanía sí nos exige estar a la altura de las circunstancias”.

Jacob: “No somos policías, pero sí la primera puerta que tocan los vecinos cuando buscan ayuda”

“El rol más importante que cumple la AChM, es el de ser un articulador entre el Estado y el Parlamento (...), buscando que los proyectos de ley y sus respectivas promulgaciones consideren la realidad de aquellos que debemos ponerlas en práctica”, sostiene el alcalde de La Serena, Roberto Jacob (PR). Es en ese espacio legislativo donde el jefe comunal ve la “esperanza” de poder fortalecer a los gobiernos locales en seguridad, una agenda que, según recalca, “es la principal preocupación de la mayoría de los municipios hoy”.

“Es evidente que no contamos con todas las atribuciones para hacer frente a un tema tan relevante como la seguridad, principalmente porque no somos policías, pero sí somos la primera puerta que golpean los vecinos cuando buscan ayuda, por ello la necesidad de contar con más recursos y autonomía para trabajar en materia preventiva hoy por hoy se hace fundamental”, argumenta.