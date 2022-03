Alberto Undurraga (DC), diputado electo: “Nos parece justa la aspiración de presidir la Cámara con algún democratacristiano”

El 11 de marzo el exministro de Obras Públicas del segundo periodo de Michelle Bachelet y militante de la Democracia Cristiana (DC) desde fines de los 80, Alberto Undurraga Vicuña (52), llegará al Parlamento en un contexto en que su bancada se redujo de 14 a ocho diputados desde las elecciones pasadas.

El ingeniero comercial representará al Distrito 8, que integra a comunas como Estación Central, Lampa, Cerrillos y Maipú. En esta última fue alcalde desde 2004 hasta 2012.

En entrevista con La Tercera, Undurraga reafirma la importancia de la unidad de su bancada en un Congreso fragmentado, comenta sus prioridades legislativas y analiza el panorama de su partido ad portas de la elección de sus dirigentes. “Estoy apoyando a Felipe Delpin, porque creo que ellos han planteado la necesidad de una refundación de la DC”, asegura.

¿Cuál será el sello de su labor legislativa? ¿En qué tema se enfocará durante los primeros meses?

Hay un sello orientado a la unidad de la bancada y la participación ciudadana. Para que nuestra voz sea relevante, es central que la bancada DC-independientes actúe unida. Toda la energía ha estado puesta en construir las confianzas y métodos para que la bancada actúe con una postura única en los diferentes proyectos de ley. Y el primer semestre vamos a tener funcionando una plataforma de participación ciudadana para recoger las distintas iniciativas de la ciudadanía. En los meses de marzo y abril fijaremos posición en reforma tributaria, reforma de pensiones, seguridad ciudadana y vivienda y ciudad.

Si tuviera que elegir solo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

Reforma de pensiones. Necesitamos un sistema de pensiones mixto en el financiamiento y en la gestión, eso significa cambiar el actual. Las pensiones no son justas y no han respondido a la expectativa inicial. Esta reforma no puede seguir esperando y ahí voy a poner todo mi trabajo en un acuerdo que implique nuevos financiamientos, que aplique nuevas formas de administración y que mantenga el carácter tripartito, es decir, que haya ahorro privado, personal de los trabajadores; aportes del Estado y de los empleadores.

Carmen Frei fue categórica al decir que la DC no será oposición del futuro gobierno, pero hay figuras del partido que han dicho lo contrario. A su juicio, ¿qué rol debería cumplir la DC en el gobierno de Gabriel Boric?

Nuestra posición respecto del gobierno es colaboración con autonomía. Se dice que al no ser parte del gobierno, uno es de oposición. Pero nosotros hemos ido más allá de esa teoría y hemos dicho que vamos a colaborar en los proyectos de transformación que requiere el país, pero con autonomía, porque no somos parte del gobierno. Es decir, votaríamos a favor de aquellos proyectos que nos parezcan que son buenos para el país y nos opondremos a aquellos que no.

¿Va a apoyar a Miguel Ángel Calisto para presidir la mesa de la Cámara de Diputados? ¿Con qué sector están más avanzadas las negociaciones?

La negociación de la mesa está todavía en curso y una vez que se designa, nosotros cumpliremos los acuerdos. Esperamos llegar a un acuerdo entre Nuevo Pacto Social, Apruebo Dignidad -que es la coalición principal de gobierno- y naturalmente con alguna otra fuerza para lograr la mayoría de la Cámara.

Si eso no se logra, ¿estarían dispuestos a negociar con la derecha para la mesa de la Cámara Baja?

No.

¿Cree que la DC debería presidir la Cámara de Diputados?

Nos parece justa la aspiración de poder presidir con alguna o algún democratacristiano la Cámara uno de los años. Pero eso es parte de la conversación que estamos todavía teniendo. La negociación tiene que estar antes del 11 de marzo. Nos habría gustado que ya estuviera resuelto, pero todavía no.

El diputado Gabriel Silber dijo que veía con buenos ojos una posible inclusión de democratacristianos en los cargos regionales, pero esos cupos no llegaron. ¿Cómo ve el hecho de la que DC haya quedado fuera del gobierno de Boric?

Nosotros definimos no ser parte del gobierno del presidente Boric. Fue una definición de la junta nacional del mes de diciembre. Por supuesto que a nivel técnico, y a nivel de funcionarios públicos, hay mucho democratacristiano. Pero nosotros no entramos al gobierno y eso no solo en el gabinete, sino que también en otros niveles. Cuando uno define no entrar al gobierno, no se entra en los cargos políticos.

En la Cámara Baja cuentan con ocho diputados, que son votos claves para los cambios que quiere impulsar el presidente electo. ¿Con qué propuestas del programa de gobierno de Boric no está de acuerdo?

Para que nuestra voz sea relevante es central que la bancada actúe unida. Si la posición del gobierno tiene coincidencias con las nuestras, va a ser fácil el diálogo y con eso va a ser más fácil la aprobación de las distintas materias. Respecto de los temas del programa, quisiera esperar más bien cómo se bajan estos en proyectos de ley. Porque la verdad es que el gabinete es un gabinete que responde más a la segunda vuelta que a la primera vuelta. Y podría haber cosas en el programa que uno dice ‘mire, se parece más al tono de la primera vuelta que tuvo el gobierno’. Así que yo esperaría antes de a priori señalar en qué estamos en desacuerdo.

La DC ha perdido poder en el Parlamento y está ad portas de una nueva presidencia. ¿Cómo ve el actual proceso interno de la Democracia Cristiana? ¿Qué cambio o mejora cree que necesita su partido?

Estoy apoyando a Felipe Delpin, porque creo que ellos han planteado la necesidad de una refundación de la DC y creo que hacia allá camina el desafío que tenemos. Necesitamos hacer un esfuerzo serio por reconectarnos con la ciudadanía y volver a recuperar el apoyo ciudadano, eso requiere mucho trabajo en terreno. En nuestro sector político hay poco espacio para los jóvenes, eso se trata de una mezcla en la necesidad de actualizar nuestro mensaje, pero también en permitir en nuestra estructura que los jóvenes tengan mucha relevancia.

¿Está de acuerdo con las indicaciones ingresadas en la Convención que proponen eliminar el Senado, crear un Consejo Territorial y establecer un nuevo Congreso Plurinacional?

Mi preferencia es que haya dos cámaras. La gracia de la Convención es que se pueda llegar a un acuerdo amplio y me gustaría que ese acuerdo incluyera la bicameral, que tuviese dos cámaras, independiente de cómo se llamen y con los ajustes que se logre de los acuerdos en esa materia. No nos adelantemos a los hechos, espero que haya un acuerdo amplio que sea positivo.