“Algunos se quedarán y otros se irán”: El aterrizaje de Ángel Valencia en su primer día como fiscal nacional

Fue al tercer intento que el gobierno y el Senado lograron destrabar el complejo nombramiento del fiscal nacional y el jueves, tras 104 días desde que Jorge Abbott dejó el cargo, el Ministerio Público tuvo su fiscal nacional.

Ángel Valencia Vásquez (53) se transformó, oficialmente, en el cuarto jefe del ente persecutor y el primero en llegar desde la litigación privada, aunque tuvo un breve paso por la Fiscalía entre 2002 y 2006. Y ese ejercicio de la profesión tiene a gran parte de la Fiscalía Nacional en estado de alerta.

Por lo mismo, en su primer día como fiscal nacional, Valencia se reunió con los funcionarios. Para nadie es sorpresa que busca cambios, especialmente en las unidades especializadas; incluso, el propio abogado lo reconoció en su presentación ante el Senado, pero distinto es concretarlo.

Según distintas personas que estuvieron en la reunión que Valencia citó para las 8.30 de la mañana en su despacho, señaló que era consciente del clima interno, de la incertidumbre que genera que llegue alguien nuevo a una organización, pero que buscaría resolver rápido el tema de las jefaturas y nuevos puestos. “Algunos se quedan y otros se irán”, les transparentó a los funcionarios.

Aunque no entró en el fondo de sus labores, en la Fiscalía creen que el lunes 16 de enero será clave, pues esperan que allí presente a su equipo de trabajo e imparta algunos lineamientos más de fondo. “Lo del jueves fue netamente protocolar”, reconoce un abogado del ente persecutor.

El protocolo no solo fue con los directores y funcionarios de la Fiscalía Nacional, sino que también con las autoridades. Por lo mismo, luego de esta reuniones de presentación, se encaminó hasta el Palacio de La Moneda para ser recibido en el Salón Rojo por el Presidente Gabriel Boric; la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Valencia estuvo allí poco más de 20 minutos, donde se habló sobre los desafíos que tendría en materia de persecución penal, especialmente en materia de persecución contra el crimen organizado, uno de los principales temas que el Ejecutivo busca acelerar para la agenda del 2023.

Posterior a dicha cita, el fiscal nacional se trasladó hasta dependencias del Senado donde se reunió con la vicepresidenta de la Corporación, Luz Ebensperger (UDI). Allí hubo un saludo protocolar y poco más de 15 minutos bastaron para hacer un análisis rápido sobre los desafíos de su gestión, la cual durará ocho años.

A esas alturas, Valencia aún no se presentaba ante los medios de prensa. El abogado era requerido por un tema en particular del cual es consultado desde el lunes 9 de enero cuando fue ratificado por el Senado: su vínculo laboral con el exalcalde Lo Barnechea, Felipe Guevara.

“No conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo personal con él”

En medio de su ratificación como fiscal nacional, la senadora DC, Yasna Provoste, le preguntó a Valencia sobre si conocía o no a Felipe Guevara. El abogado respondió que no, pero a los minutos, la parlamentaria, junto a la senadora PPD Loreto Carvajal, cuestionaron su respuesta al advertir que su nombre figuraba como defensor del también exintendente Metropolitano, en una causa de 2009.

Valencia se defendió señalando que no lo conocía y que él participaba de un estudio de abogados (de Juan Domingo Acosta) que fue contratado para la representación de esa causa.

“Cuando se otorga un mandato judicial por escritura pública, quien otorga el mandato comparece personalmente a la notaría sin necesidad de conocer al abogado a quien le va a otorgar poder (...), no existe un contacto personal en ningún momento entre la persona que otorga el mandato judicial y la persona que está recibiendo el mandato”, agregó el entonces candidato.

En su primer día como fiscal nacional, Valencia volvió a ser consultado por lo mismo, a partir de una publicación de Ciper en que se señalaba que el abogado prestó servicios para la Municipalidad de Lo Barnechea cuando Guevara era alcalde. Luego también sería abogado de la Intendencia cuando el militante RN fue designado como intendente.

Luego de su presentación de protocolo en el Senado, Valencia entregó un punto de prensa en la Fiscalía Nacional y al ser consultado por la prestación de sus servicios en Lo Barnechea señaló: “Quisiera reiterar nuevamente, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él”, dijo.

Agregó que “me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde, lo que tengo que decir sobre el particular ya lo dije y no lo voy a volver a repetir, me remito a lo que ya planteé ante el Senado e insisto ahora nos vamos a trabajar, tengo que ir a La Araucanía, quiero estar con los fiscales y les agradezco muchísimo su tiempo”.

Durante la tarde del jueves, Valencia volvió a reunirse con los funcionarios de la Fiscalía Nacional. El viernes 14 de enero, en tanto, dejará Santiago para viajar hasta Temuco y presencial la cuenta pública de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

