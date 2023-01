Cámara acota tiempos y diputados buscan despachar reforma que habilita el proceso constituyente en una semana

La reforma constitucional para implementar el Acuerdo por Chile y habilitar el segundo proceso constituyente ya llegó a la Cámara para su segundo trámite legislativo. La moción parlamentaria fue despachada el miércoles desde el Senado y este mismo jueves, a las 11.30 horas, la Comisión de Constitución de la Cámara partió con su discusión.

La sesión se inició de forma tensa. La presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC), partió explicando el acuerdo que había tomado la comisión respecto del itinerario para tramitar este proyecto. La parlamentaria se tomó el tiempo para dar cuenta, paso por paso, de lo que se había consensuado y dejó en claro que si se quería modificar algo de ese calendario, se necesitaba de la unanimidad de la comisión.

La intervención de Cariola se explica debido a que el Partido Republicano mandó una solicitud a la comisión para hacer un nuevo acuerdo e invitar a más expositores a la instancia. El comité de esa colectividad quería que se incluya de manera especial al ministro de Hacienda, la directora de la Dipres, el presidente del Banco Central y el contralor.

Fue en ese momento en que la comisión se enfrascó en una discusión sobre el procedimiento de la tramitación, la cual estuvo marcada por la dura postura que tomaron los representantes de Republicanos en oposición al resto de los parlamentarios de los partidos que firmaron el Acuerdo por Chile.

“Los tiempos que han sido definidos para un proyecto de esta relevancia son complejos desde el punto de vista de que pueden conducir a un vicio de procedimiento en razón de que los diputados no puedan participar como corresponde de la discusión de este proyecto. Ese vicio sería razón para llevar este proyecto completo al Tribunal Constitucional”, dijo el diputado Johannes Kaiser (Republicano).

Las palabras de Kaiser reflejan la disconformidad que existe en Republicanos por los tiempos de tramitación. Los diputados de los partidos del acuerdo aprobaron que la comisión tendrá menos de una semana para despachar a la sala la moción parlamentaria.

Este jueves la comisión escuchó a los expertos que propusieron las bancadas. Además, los partidos acordaron que el plazo para presentar indicaciones sería este viernes a las 12.00. Solo gracias a una solicitud del diputado Cristián Araya (Republicanos) se extendió el plazo hasta las 18 horas.

Luego de que queden ingresadas las indicaciones, el próximo lunes a las 10 horas comenzará la votación en general y luego la votación en particular de cada una de las enmiendas. Cuando la reforma se tramitó en el Senado, ingresaron 189 indicaciones en total. Los cálculos preliminares apuntan a que el número de enmiendas esta vez podría ser mayor.

La votación en particular se extenderá hasta el martes. Ese día la comisión sesionará hasta total despacho. Con esto los partidos que firmaron el acuerdo pretenden que la reforma se esté votando en la sala de la Cámara el miércoles 11, de manera que quede despachada esa misma semana.

El diputado Luis Sánchez (Republicanos) durante toda la sesión -que la misma diputada Cariola calificó como “maratónica”- criticó una y otra vez que la comisión estuviera tan apurada en la tramitación de una reforma constitucional de esta magnitud.

“Aquí se le quiere dar una tramitación exprés a la reforma más importante que está hoy en día en curso dentro del Congreso y que se ha obligado a todos los chilenos a tolerar un proceso constituyente urdido en una discusión de un solo día. Evidentemente, vienen con algo aquí ya acordado, vienen con un consenso y un papel donde ya están todas sus firmas puestas. Entonces, para ellos no es relevante, no es importante escuchar la opinión de otros. Por eso hemos querido exigirles dentro de todas nuestras posibilidades que se escuche a otras voces”, comentó Sánchez. Tanto este diputado como Kaiser pidieron censurar a Cariola, petición que deberá resolverse el martes de la próxima semana.

Tanto fue el debate por los tiempos, que la diputada Pamela Jiles (Independiente) pidió la palabra y se refirió al tema. “Lo que estamos viviendo es evidente. Hoy hay una mayoría parlamentaria eventual que quiere pasar máquina y eso es lo que va a hacer”, afirmó la diputada.

En medio de todos estos intercambios, la sesión escuchó a varios expertos. Por ejemplo, expusieron la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña, la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, el abogado de la UDI Máximo Pávez, el abogado constitucionalista José Antonio Ramírez, el abogado constitucionalista Luis Alejandro Silva, entre otros.

Pese a los reparos de algunos diputados, los firmantes del pacto constituyente están firmes en respetar sus contenidos y lograr una tramitación expedita, tal como ocurrió en el Senado. “Los partidos que firmamos el acuerdo tenemos numerosas diferencias políticas, pero nos hemos puesto de acuerdo en este proceso constituyente y trabajaremos juntos para conseguir su avance y enfrentar juntos los intentos de retraso y bloqueos de la minoría republicana”, afirma el diputado Leonardo Soto (PS).

El trabajo por las indicaciones

Los diputados ahora están concentrados en preparar las indicaciones. Los republicanos están armando un paquete importante de enmiendas cuyo objetivo principal es incluir una norma de cierre del proceso constituyente, es decir, un artículo que deje en claro qué es lo que pasa en caso de que se rechace la propuesta de nueva Constitución.

En tanto, el Frente Amplio ingresará indicaciones que apuntan a perfeccionar las normas sobre participación ciudadana y buscar una fórmula para “defender” que exista mayor participación de los pueblos indígenas en la Comisión Experta.

“Queremos garantizar la participación de pueblos indígenas. Para eso se ha hablado, incluso, de modificaciones a la creación del comité de expertos. Hemos hablado de la importancia de que los partidos políticos comprometan la participación de representantes de los pueblos indígenas dentro de los diversos órganos que componen el proceso constitucional”, explicó ayer la diputada Catalina Pérez (RD).

El diputado Soto tomó postura respecto de no modificar el corazón del acuerdo: “Evidentemente, no descartamos presentar indicaciones que apunten a cerrar vacíos e introducir mejoras en el diseño del proyecto, pero con el cuidado de no alterar sustancialmente el acuerdo. Escucharemos a todos los expertos que propongan las fuerzas políticas, incluyendo a las que quieren que no avance este acuerdo. Habrá espacio para presentar, fundamentar y votar indicaciones y despachar todo el proyecto de ley. Todo el trámite legislativo tendrá la máxima participación, transparencia y democracia, pero sin permitir que las minorías de ultraderecha impidan o retrasen este avance democrático”.

Además, un grupo de diputados independientes, dentro de los cuales está la parlamentaria Camila Musante, también ingresará un set de enmiendas. Esas indicaciones pretenden modificar elementos de fondo del acuerdo, pero no tendrían el suficiente apoyo político para prosperar.

Finalmente, la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara duró siete horas y, según Cariola, al menos dos horas se usaron para resolver los reclamos de reglamento realizados por los diputados republicanos.