Después de la erupción del volcán, Tonga necesita traer ayuda, pero mantenerse alejado del Covid-19

A raíz de una erupción volcánica y un tsunami que devastaron partes de Tonga, los gobiernos y las agencias humanitarias están luchando para llevar la ayuda de manera segura a uno de los últimos lugares libres de Covid-19 en la Tierra.

Tonga, una nación del Pacífico que comprende alrededor de 170 islas, recibió una lluvia de cenizas tóxicas de la erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai el sábado, que amenaza con envenenar las fuentes de agua. Olas de tsunami de al menos un metro de altura se estrellaron contra edificios y se llevaron automóviles. El cable submarino que conecta el archipiélago con el resto del mundo a través de Fiji parece estar muy dañado.

Pero los esfuerzos para movilizar el transporte de agua limpia y otros suministros esenciales han sido lentos, obstaculizados por comunicaciones restringidas y cenizas en las pistas de los aeropuertos.

Una combinación de imágenes satelitales muestra las principales instalaciones portuarias antes de la principal erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai el 29 de diciembre de 2021 (arriba) y la misma área el 18 de enero de 2022 en Nuku'alofa, Tonga. Foto: Reuters

Katie Greenwood, jefa de la delegación del Pacífico de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo que las autoridades de Tonga también querrán evitar que el esfuerzo de ayuda propague el coronavirus entre los aproximadamente 100.000 residentes de las islas.

“Serán muy cautelosos de que la gente ingrese al país, dado que la mayoría de los lugares de donde viene la gente tendría una cantidad razonable de casos de Covid”, dijo.

Los vecinos más grandes de Tonga son Australia y Nueva Zelandia, que están luchando contra los brotes de Covid-19. Después de terminar 2021 con un total de alrededor de 400.000 casos confirmados para toda la pandemia, Australia había registrado más de 1,7 millones de infecciones hasta el 16 de enero.

Tonga ha mantenido fuera al Covid-19 a través de un estricto confinamiento inicial en marzo de 2020 y una frontera cerrada desde entonces. El número limitado de llegadas debe permanecer en cuarentena durante tres semanas. Evitó cualquier caso de Covid-19 hasta octubre del año pasado, cuando un pasajero que llegó de Nueva Zelandia en un vuelo de repatriación dio positivo mientras estaba en cuarentena. No ha habido casos desde entonces.

Un avión Orion P-3K2 de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelandia durante un vuelo de vigilancia sobre un área en Tonga después del tsunami. Foto: Reuters

Pero la ausencia de Covid-19 significa que los tonganos no han desarrollado ninguna inmunidad al virus y el sistema de salud de la nación es limitado, lo que los hace vulnerables a un brote. Tonga ha vacunado completamente a alrededor del 60% de su población elegible contra el Covid-19, menos que algunos vecinos del Pacífico, incluido Fiji, según Our World in Data.

Tres días después de la erupción volcánica y el tsunami, que se sintieron en lugares tan lejanos como Japón y la costa oeste de EE.UU., aún no está claro el alcance total de los daños. La información que sale del país proviene de conexiones telefónicas y de internet satelital a las embajadas y la diáspora de Tonga en Nueva Zelandia, Australia y otros lugares.

La isla principal, Tongatapu, ha sufrido importantes daños en la costa, especialmente en su flanco occidental. El jefe diplomático de Nueva Zelandia en Tonga, Peter Lund, dijo en una entrevista por teléfono satelital transmitida por la televisión de Nueva Zelandia que se había evitado una gran pérdida de vidas en la isla principal, con un número no confirmado de tres muertos.

El Centro de Satélites de las Naciones Unidas dijo que el análisis de las imágenes de la isla Nomuka, parte de un grupo de islas de Tonga cerca del volcán submarino, indicó que 41 de las 104 estructuras visibles en un área libre de nubes estaban dañadas y todas cubiertas por cenizas.

Una combinación de imágenes satelitales muestra casas y edificios antes de la erupción principal del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai el 29 de diciembre de 2021 (arriba) y la misma área el 18 de enero de 2022 en Nuku'alofa, Tonga. Foto: Reuters

La ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia, Nanaia Mahuta, dijo el martes que el apoyo del país a Tonga se estaba entregando de manera “sin contacto”.

Dos barcos de la marina de Nueva Zelandia estaban programados ayer para navegar hacia Tonga, un viaje de tres días, en caso de que el gobierno de Tonga solicite más ayuda.

Uno tiene equipos de exploración y buceo submarinos que pueden verificar cualquier cambio en el lecho marino en los canales de navegación y evaluar el estado de los muelles. El segundo barco transportará agua y suministros de socorro en casos de desastre. También puede producir unos 70.000 litros de agua al día a través de la desalinización. Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Nueva Zelandia está en espera para llevar ayuda una vez que la pista del aeropuerto en la capital de Tonga, Nuku’alofa, se limpie de cenizas.

“Otros despliegues son posibles en los próximos días, sujetos a las solicitudes y permisos del gobierno de Tonga, y las reglas fronterizas de Covid-19″, dijo Mahuta.

La tripulación de un avión Orion de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelandia mira por la ventana mientras sobrevuela un área de Tonga. Foto: AP

Australia también ha preparado un buque de guerra de la Armada, HMAS Adelaide, para llevar suministros humanitarios y de socorro en casos de desastre a Tonga, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne.

Nueva Zelandia tiene cierta experiencia en brindar asistencia a las islas del Pacífico durante la pandemia sin convertirse en un vector de Covid-19. Trasladó las vacunas contra el Covid-19 a áreas remotas como Tokelau, Niue y las Islas Cook. La publicación oficial de la Marina dijo que la entrega real de las vacunas “fue como uno de esos intercambios fronterizos cautelosos que se ven en las películas”.

Las fotos de la entrega de vacunas en el atolón de Atafu en Tokelau mostraban a isleños enmascarados y a un especialista en vacunas de las fuerzas de defensa parados a metros de distancia en un muelle, con una caja azul de vacunas entre ellos, mientras un bote inflable esperaba para llevar al especialista, con la cabeza metida en un casco con una visera grande, de vuelta a la embarcación de la Marina.

Foto de reconocimiento tomada de un avión Poseidón P-8A de la Real Fuerza Aérea Australiana muestra el daño del tsunami en el puerto de Nuku, isla de Tongatapu, Tonga. Foto: Reuters

Sainiana Rokovucago, directora de programas de la Cruz Roja en el Pacífico, dijo que el riesgo de propagar el Covid-19 significa que dependerá de su personal de 10 voluntarios en Tonga más 70 voluntarios locales. Ya están respondiendo al desastre, utilizando suministros de la Cruz Roja como frazadas y comidas que ya estaban en el país.

En Nueva Zelandia, la legisladora Anahila Kanongata’a Suisuiki y otros líderes de la comunidad de Tonga formaron un comité para coordinar la respuesta de la diáspora al desastre. El grupo espera enviar contenedores de donaciones una vez que tenga una idea más clara de lo que se necesita en Tonga y sujeto a las restricciones del Covid-19.

“Lo último que quieren los tonganos es que el Covid llegue a sus costas después de la actividad volcánica”, dijo.