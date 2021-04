El segundo tiempo de Paris: menos pugnas, más paciencia y descarte de renuncia

“¿Está evaluando, como exigen algunos sectores políticos, la salida del ministro de Salud?”. Esa fue una de las preguntas que le hicieron este lunes, en un punto de prensa, al Presidente Sebastián Piñera durante una actividad que tuvo en conjunto con el titular de esa cartera, Enrique Paris, para anunciar el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza.

El Mandatario si bien puso atención al requerimiento, no respondió a la interrogante que se comenzó a instalar sobre una posible salida de Paris. El silencio del Mandatario generó inquietud en sectores de Salud, quienes transmiten que Piñera dejó abierto el tema, no obstante, en Palacio afirman que el Presidente más bien optó por no hacer eco de una materia que aseguran es “falsa” y que “no tiene asidero”.

El episodio ocurre en momentos en que el secretario de Estado ha sido fuertemente cuestionado por el manejo de la pandemia del Covid-19 e, incluso, algunos han levantado la idea de acusarlo constitucionalmente. El escenario se ha complicado para el titular de Salud: a los aumentos de los contagios, se suma que las camas críticas se han reducido; que la prensa internacional ha puesto el foco en que el gobierno se confió del proceso de vacunación y relajó las medidas sanitarias y que debió proponerse postergar las elecciones de abril y y endurecer las medidas restrictivas para evitar el colapso del sistema de salud.

Son momentos que algunos califican como un segundo tiempo de la gestión de Paris debido a que está enfrentando las semanas más complejas desde que le tocó asumir en reemplazo de Jaime Mañalich, y está en juego el control del virus en el país y en los que el gobierno ha debido salir a intentar blindar al ministro. El jueves pasado, el titular de la Segegob, Jaime Bellolio, salió a dar un espaldarazo a la gestión de su par de Salud y aseguró que el gobierno no ha sido triunfalista y no se han relajado las medidas, mientras que el propio Paris descartó renunciar.

Fue el viernes por la tarde que comenzaron a levantarse los primeros rumores de una eventual salida del ministro de Salud. Incluso, las informaciones que circulaban daban cuenta de un posible sucesor: el infectólogo de Clínica Universidad de Los Andes y decano de Medicina en la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez. Sin embargo, el mismo Pérez -en privado- señaló sentirse “sorprendido” por los rumores, pues hasta el domingo en la noche no había recibido ningún llamado ni desde La Moneda o el Minsal.

Como sea, el tema se tocó en el comité político de este lunes entre Piñera y sus ministros. Ahí, según fuentes de gobierno, el Mandatario transmitió que no hay motivos para pedirle la salida a Paris y que él no ha renunciado. Si bien Piñera no dijo nada sobre Paris públicamente, sí defendió la gestión del Ejecutivo en la materia y reforzó la postura de que no han sido exitistas.

“Hay algunos que solo se dedican a denunciar los problemas; hay otros que además contribuyen a la solución de los problemas. En materia de exitismo, yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia”, dijo, agregando que han tomando todas las medidas que corresponden de acuerdo a las circunstancias.

En Palacio y en Salud apuntan a que los “rumores” de una salida de Paris comenzaron a circular por miembros directivos del Colegio Médico (Colmed). Si bien, en el gobierno recalcan que es una materia que no tiene asidero, funcionarios de Salud consultados al respecto reconocen que también comenzó a circular la “duda legítima”.

¿La razón? Las dos últimas vocerías del jueves y el sábado pasado, en las que Paris se trenzó en disputas con la prensa nacional e internacional. Y el viernes, en un programa de Canal 13 aseveró que “los chilenos (…) creen que están en el peor de los mundos, que hay que destruir todo, que hay que criticar todo, que todo es pésimo. Se ríen de mí. Me han dicho palabras que no quiero repetir porque mi familia ve eso y sufren”. Esa intervención habría dado muestras, dicen en la cartera, de que el ministro estaba llegando a un “límite”. Incluso, durante la entrevista, admitió que sus asesores le habían recomendado no darla.

Paris en privado, dicen en Salud, ha repetido lo mismo que ya ha señalado en público: que es el Presidente Piñera quien tiene la facultad de que cese o continúe en el cargo. En La Moneda, eso sí, reconocen que hay un desgaste de su figura que es propia del cargo y la sobreexposición mediática. Además, algunas voces del gobierno apuntan que le cuesta lidiar con los cuestionamientos y que -por ello- le debe ser complejo pasar de tener una buena evaluación ciudadana a no tenerla.

En la encuesta Cadem, de este lunes, la gestión del gobierno ante la crisis de Covid-19 cayó al 38%, es decir, 20 puntos menos que hace cinco semanas.

En Palacio recalcan que al igual que todos los secretarios de Estado, es “un fusible que si se llega a necesitar, se puede quemar”, pero que -por ahora- no está sobre la mesa su salida. De hecho, transmiten que la apuesta es que logre “surfear a ola” y que los casos en un par de semanas más comiencen a disminuir y que el proceso de vacunación contribuya a la inmunización de la ciudadanía.

En Salud, en tanto, otras voces señalan que, de dejar el ministerio, no lo haría en medio de una situación “crítica”. Si lo hace, esperará una situación más estable.

Paris, este lunes fue consultado nuevamente por su continuidad en el cargo y si es que tenía un desgaste personal. “Afortunadamente, no soy yo quien trabaja solo. Tengo un equipo excelente en el Ministerio de Salud”, manifestó, agregando que “nada me va a desviar del objetivo único, personal, de nuestro trabajo que es luchar por la salud de los compatriotas y obviamente preocuparme del manejo de la pandemia”.

Flanco comunicacional

En La Moneda afirman que si bien en general hay respaldo a la gestión de Paris, sí existe un flanco comunicacional que se ha acentuado estos días y que apunta a que el ministro se enfrasca en disputas respondiendo críticas y que, en ese sentido, tiene poca tolerancia a los cuestionamientos y que, por lo mismo, muchas veces usa el espacio del reporte sobre el Covid para responder.

En esa línea, afirman las mismas fuentes, le han recomendado mantener su tono dialogante y conciliador, una característica que cuando asumió fue muy valorada de manera transversal, y evitar pugnas.

En Palacio afirman que estas recomendaciones -que se la han hecho desde Presidencia y la Secom-, buscan apuntalar la gestión de Paris. Una instrucción que, incluso, según algunas versiones, se la ha dado el propio Piñera. En esa línea, además, el gobierno está buscando ver cómo mejorar el espacio de información para que sea una instancia de entrega de contenido más precisa y técnica.

Hoy -además- el balance sanitario tuvo un cambio: se inició con las cifras de contagio -y no las de vacunación- para enfatizar la comunicación de riesgo.

Por lo mismo, está la idea de reforzar que asistan invitados especializados para contribuir en el reporte. Respecto a la sobrexposición de Paris, algunos en el oficialismo apuntan a que debería reducir sus apariciones, como lo hizo en algún momento Mañalich, sin embargo, en La Moneda descartan que eso esté en evaluación y recalcan que, por ahora, se mantiene el rol del titular de Salud. Asimismo, algunos creen que eso no sería buena señal, porque recuerdan que cuando Mañalich redujo sus apariciones, a los pocos días dejó el ministerio.

En paralelo, además, los equipos de Salud de comunicaciones se reunieron este lunes de manera ampliada para afinar las estrategias y cómo comunicar. Ahí, una de las principales conclusiones es que las autoridades deben mantener un tono calmado y “no perder la paciencia”.

En las bancadas de la UDI y RN transmiten que nunca se ha conversado como un tema formal el desempeño de Paris en Salud y que consideran que ha hecho una buena gestión. En la UDI afirman que si bien es evidente que hay cansancio del ministro, defienden su gestión.

“Nosotros respaldamos 100% la gestión del ministro Paris”, afirmó el diputado UDI Sergio Gahona, mientras que el subjefe de bancada de RN, Andrés Longton, indicó que “ha sido un ministro dialogante, conciliador, con un tono que va de la mano con los tiempos que estamos viviendo”.

En RN, en todo caso, hay otras voces tienen una visión más crítica y si bien sostienen que el ministro no debería salir del cargo, sí tiene que mejorar la arista comunicacional. “El ministro ha estado igual que las camas críticas, o sea al límite de sus fuerzas y a punto de colapsar. Creo que su “buenismo” no es suficiente para llegar a la gente con su mensaje. El gobierno debe tener una campaña comunicacional más potente para informar a la población con rostros creíbles del peligro de muerte en que estamos”, aseguró el diputado Miguel Mellado, añadiendo que es un trabajo que debe hacer el Ejecutivo en su conjunto.

En La Moneda, en todo caso, afirman que están justamente reforzando esa área con mensajes que son “más crudos” y que apuntan a que la ciudadanía sea más consciente. De hecho, durante el fin de semana Piñera publicó unas fotos con doctores y mensajes que decían, por ejemplo, “míralo y dile que no fuiste a la fiesta”.

Como sea, muy en privado en el oficialismo admiten que el Ejecutivo relajó medidas, por ejemplo, con el retorno a clases y los permisos de vacaciones, y que pudieron anticiparse y evitar el actual escenario. Y que, en esa línea, dicen que en las próximas semanas Paris tiene el desafío de lograr contener el virus, una situación que también, afirman algunos, pone en jaque el manejo de la pandemia que ha tenido Piñera.