Flor Weisse (UDI): “El estado de excepción es una herramienta a la que no podemos renunciar hoy”

Fue gobernadora de Arauco, concejala en Cañete, consejera regional en el Biobío y ahora será una de los 23 integrantes de la bancada UDI en la Cámara Baja. La ingeniera comercial Flor Weisse (61) representará al distrito 21, zona roja del conflicto de la Macrozona Sur, que ya conoce bien.

En entrevista con La Tercera, la diputada electa asegura que la UDI debe ser una oposición dialogante y constructiva, a diferencia de lo que considera que fue la oposición actual. Y, además, señala que el gobierno no debería renunciar al estado de excepción, pero sí hacerlo más eficiente.

En ese marco, asegura que su prioridad será “abordar la crisis de violencia, de inseguridad y de terrorismo. No podemos dejar de buscar la forma de recuperar nuestra tranquilidad, que es la base del desarrollo y de poder proyectarnos en el territorio”.

¿Cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

Hoy lo más golpeador es la violencia y la inseguridad. Por lo tanto, mi enfoque prioritario y primordial está en buscar, desde lo legislativo, que de verdad se pueda vivir seguro y haya justicia, es decir, se piense en las víctimas. Primero rescatar los proyectos de ley que están en espera de ser abordados, que son cerca de 12, y que tienen que ver con entregar mayor inteligencia, mayores capacidades de acción a las policías y hacer que la justicia sea más rápida. Eso pasa por investigar, controlar y sancionar de manera más eficiente y más efectiva.

En Chile Vamos hay figuras que llamaron a atrofiar el gobierno y otras a ser una oposición constructiva con postura dialogante. A su juicio, ¿qué tipo de oposición debería ser la UDI en el gobierno de Gabriel Boric?

Quien lo dijo ya lo explicó y quiso decir que, en el fondo, era ser una oposición muy fuerte. La palabra no fue la adecuada. Tenemos que ser una oposición dialogante y constructiva. Lo que vamos a hacer es defender nuestras ideas, sobre todo cuando tenemos la convicción de que hay propuestas que no son las mejores para las personas. Y ha ocurrido en el gobierno actual, donde la oposición ha hecho lo mismo, de manera mucho más destructiva. Se han opuesto a todo solo por oponerse y han hecho un festival de acusaciones constitucionales, llegando a extremos de acusar constitucionalmente al Presidente, incluso sabiendo que no tenían la posibilidad de obtener los votos. Siento que la oposición actual abusó de las acusaciones constitucionales, sin tener ningún empacho de acusar por acusar.

En el Congreso, ¿la derecha se va a instalar como un gran bloque que incluirá a los republicanos o los dejará fuera?

Tenemos la disposición de funcionar como sector, aquí tenemos a la derecha y la centroderecha. Una derecha con matices, como es el caso republicano, que se entienden como los más extremos. Pero tenemos muchas cosas que compartimos y siempre he pensado que tenemos que buscar la forma de hacer un bloque potente dentro del Congreso. Ahora eso depende de lo que ellos también quieran hacer. Ojalá se puedan sumar.

La bancada del Partido Republicano anunció que una de sus primeras acciones será impulsar una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. ¿Está de acuerdo con esa medida o esa es una de las diferencias importantes con ese partido?

Vamos a ver si lo hacen o no lo hacen. Yo no comparto ese aviso. Creo que eso es parte del pasado y hoy lo que tenemos que hacer es pensar en cómo construimos un mejor Chile y haciendo nuestra pega desde el Congreso. Claro que la labor fiscalizadora es una herramienta, pero no la comparto para lo que se está planteando ahora.

La Cámara de Diputados aprobó la décima prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur. ¿Cree que el estado de excepción sigue siendo una estrategia efectiva?

Lo primero es poner en contexto que esto ha ido agudizándose de manera brutal. En términos de atentados, van más de 1.100 desde el año 2014. Por lo tanto, soy partidaria de mantener el estado de excepción. Hay otros que tienen otra opinión y señalan que los hechos siguen ocurriendo y eso es una realidad. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿Qué habría pasado si no hubiese estado de excepción? Incluso, considero que tiene que ser más eficiente. Lo que hay hoy es una falla y falta de dotación de personas desde lo judicial y lo policial. También se empieza a normalizar el estado de excepción. Pero es una herramienta a la que no podemos renunciar hoy y es lo que la gente está pidiendo.

El presidente electo anunció que no prorrogaría el estado de excepción en la zona. ¿Qué opina de esto?

Como soy de esta zona, digo ¿por qué en el norte sí y acá no? Cuando acá está ocurriendo una situación que nosotros sentimos que hemos sido desplazados y hemos estado en abandono por mucho tiempo. Entonces, si no continúa, lo que quisiera saber es cuál va a ser el plan. Si soy considerada, voy a estar disponible para trabajar en la articulación con el Ejecutivo. Si este gobierno derrota la violencia y el terrorismo, yo voy a ser la primera en felicitarlo.

La futura ministra Izkia Siches no se ha cerrado a hablar con grupos como la CAM. ¿Cuál es su visión frente a esto?

No se puede negociar con los que están con los fusiles en la mesa, con los que están ejerciendo la violencia como un instrumento de acción política. Ahora, ahí ellos son una parte del problema de la violencia y del terrorismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lograr que se converse y que se dialogue en algún momento, pero no cuando estén batiendo las armas como lo hacen hoy.

¿Ha podido conversar con Izkia Siches o alguien del gobierno de Boric sobre el conflicto en la Macrozona Sur?

No he sido invitada a conversar. A una semana de la elección, le enviamos una carta al presidente electo para que viniera a conversar con todos los afectados o la ministra. Esta problemática, desde el punto de vista de lo que son las reivindicaciones, la causa mapuche, se tiene que resolver a través del diálogo. Con la integración de todos los que son actores del territorio: comunidades indígenas, Poder Ejecutivo, Legislativo y el mundo forestal, que sin duda es una parte importante de esta problemática.

¿Recibió respuesta a esa carta?

No, no recibimos respuesta. Pero estoy disponible para conversar y aportar cuando sea. No tenemos que tener la misma opinión política ni ser del mismo partido para trabajar por vencer un flagelo tremendo que tenemos, que es una amenaza permanente en la zona. Llegar a un acuerdo político no va a ser una cosa de un día para otro. Hay que abordarlo esperando que esto sea un diálogo de largo plazo.