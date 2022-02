Javiera Morales (Ind-CS): “El actual gabinete avanza en representatividad de regiones, pero no hemos logrado un equilibrio”

En marzo, la abogada y diputada independiente -electa en el cupo de Convergencia Social- Javiera Morales (38) tomará el mando del centro comunitario “La Idea”, sede de la diputación del distrito 28, lugar que el presidente electo Gabriel Boric ocupó en sus ocho años como parlamentario del mismo partido.

Pese a eso, la excandidata a constituyente y futura representante del distrito de Magallanes dice no querer ser llamada la sucesora de Boric. Y asevera que una de sus diferencias será el sello feminista. Incluso, comenta que espera ser parte de la bancada Julieta Kirkwood, grupo de diputadas que defiende los derechos de las mujeres.

En una entrevista con La Tercera, en medio de sus vacaciones familiares, Morales recalca que su prioridad será la reforma tributaria de Apruebo Dignidad y temas regionales como el desarrollo de energía limpia a través del hidrógeno verde. Adelanta que su sector está realizando un acuerdo administrativo en la Cámara Baja para formar una mesa directiva paritaria durante los cuatro años. Y señala que el actual gabinete avanza en representatividad de las regiones, pero que no han “logrado estar representados de manera equilibrada”.

¿En qué temas se enfocará durante los primeros meses legislativos?

Formo parte del Frente Amplio y uno de los grandes sellos va a ser impulsar el programa de gobierno. Para lo que requeriremos una reforma tributaria en el primer período, para después avanzar en las modificaciones al sistema de pensiones y de salud. Pero, como parlamentaria de Magallanes, tengo ciertos temas más bien regionales que voy a priorizar. Por ejemplo, la descentralización fiscal. Y también un tema muy sensible, como es esta tremenda oportunidad histórica que tiene nuestra región en avanzar en el desarrollo de energía limpia a través del hidrógeno verde. Que también es un gran desafío que requiere regulación para que todo ese progreso sea bienvenido y le llegue a la comunidad entera, no sólo a quienes ejercen directamente la labor productiva.

Si tuviera que elegir solo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

Para avanzar en el programa de gobierno, creo que es muy importante que este 2022 se le dé prioridad a la reforma tributaria para después solventar responsablemente el nuevo sistema de pensiones. Bajo mi perspectiva, la modificación de las pensiones es una demanda muy sentida e importante, no solo a nivel de Magallanes, sino que a nivel nacional. Lo que, sin duda, no implica dejar de lado todo el resto de iniciativas parlamentarias en las que tendremos que trabajar.

¿Ya sabe a quién apoyará para presidir la mesa de la Cámara?

Más que un parlamentario en particular, lo que se está trabajando es alcanzar un acuerdo administrativo para que los distintos sectores de Apruebo Dignidad, que son mayoritarios en el Congreso, estén representados en esa mesa. Lo que sí puedo adelantar es que vamos a trabajar para que la mesa sea paritaria y que eso se replique a lo largo de los cuatro años. Desde Apruebo Dignidad, es uno de los objetivos que nuestra bancada feminista ya se ha puesto en las reuniones que hemos tenido. Eso ya es un piso de legitimidad y de justicia en el que tenemos que ir avanzando y en el que no se puede retroceder.

Los partidos del Socialismo Democrático han hecho el punto sobre la baja representatividad de las regiones dentro del gabinete del presidente electo, ¿qué le parece la crítica?

La descentralización es una demanda que nos ha costado mucho ir avanzando. Entiendo que el actual gabinete avanza en representatividad de las regiones si se compara con gabinetes anteriores, pero no hemos logrado estar representados de manera equilibrada en los gabinetes. Creo que es algo que tenemos que seguir avanzando. Lo que pasa es que cuando hablamos de real descentralización estamos buscando no solo estar en el gabinete a nivel central. Eso pasa más bien por que sean las propias autoridades políticas administrativas de los propios distritos las que puedan tomar más decisiones para sus propios territorios.

En entrevistas usted ha mencionado que no le gusta ser llamada la sucesora de Boric. En ese sentido, ¿cómo se va a diferenciar su gestión respecto de la del presidente electo?

En las diputaciones hay cosas que vamos a mantener de la gestión y cosas que vamos a cambiar. En lo que vamos a mantener, hay un trabajo territorial de la diputación del presidente electo en el que su oficina parlamentaria contemplaba un centro comunitario, “La Idea”, que recibimos con mucho honor. Y lo vamos a tratar de impulsar aún más, porque es algo que acerca mucho la ciudadanía a la política, contar con un centro donde se realizan actividades culturales, deportivas y tantas otras. Y, sin duda, es una labor distinta a la que me toca hoy, voy a ser diputada oficialista y eso tiene desafíos distintos. También el hecho de ser mujer y feminista implica un sello distinto en la diputación y un trabajo territorial diverso que ya iniciamos hace dos meses. En asuntos tan importantes como, por ejemplo, el desarrollo productivo, energético y medioambiental de nuestra región.

¿Cómo va a lidiar con las altas expectativas que deja el presidente electo Gabriel Boric en la diputación de su distrito en Magallanes?

Sin duda, que haya altas expectativas es bueno, significa que se cree que la política cambia las vidas de las personas. Mucho tiempo escuchamos mucha gente decir ‘bueno, da lo mismo por quién vaya a votar, porque mi vida sigue igual’. Que un millón más de personas haya votado en la última elección presidencial, gente que no había votado antes, significa que esa percepción está cambiando. Y uno tiene que responder a eso con mucha probidad, con mucho trabajo y comunicando bien lo que se está haciendo. A veces la política también implica tomar decisiones sobre las prioridades y eso la gente también lo entiende.

Parlamentarios oficialistas denunciaron que cuando Gabriel Boric era parlamentario, no había asistido a ninguna de las sesiones de la comisión investigadora del proyecto Dominga en 2017. ¿Pretende realizar una gestión legislativa más activa?

No quiero que suene como una crítica. Más activa que… creo que mi antecesor me deja la vara súper alta y no conozco el detalle de su asistencia, pero creo que su labor legislativa y política, la propia ciudadanía después la juzgó en una elección presidencial. Pero en eso yo entiendo que mi labor es estar presente en las distintas comisiones y ahí vamos a estar.

Usted ha señalado que quiere contribuir en las distintas transformaciones que propone Apruebo Dignidad, pero su sector no cuenta con mayoría en el Congreso. ¿No hay un riesgo de no cumplir con la expectativa de esas transformaciones?

Siempre hay el riesgo de no alcanzar esos acuerdos. Este es un Congreso que se puede entender complejo, por la fragmentación y porque no existen grandes mayorías que puedan imponer sus proyectos de ley. Pero se pueden ir construyendo esas mayorías a través del diálogo, a través de la conversación, del convencimiento. Creo que acá hay un diagnóstico de las modificaciones que la ciudadanía quiere, y que se hicieron bastante claras en la elección presidencial. Y yo confío que los distintos parlamentarios de los distintos sectores van a tomar en consideración que acá las expectativas no solo están dadas por un programa de gobierno, sino también al Congreso se le está pidiendo que alcance esos acuerdos para ir avanzando.