Las comunas del sector oriente que se alinearon con Gabriel Boric

El expresidente de BancoEstado y ex ministro de Desarrollo Social tuvo que enfrentar la presión de su entorno que se veía tentado para que fuera directo a primera vuelta y no a las primarias de Chile Vamos. Y aunque desde fines de 2016 que su nombre era mencionado como una eventual carta entre sus amigos y colaboradores, no fue sino hasta mediados de noviembre pasado que dio el sí.