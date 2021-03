Los escenarios que enfrenta el tercer retiro si se vota después de las elecciones

La disyuntiva está instalada porque el tiempo no da, y todo parece indicar que el grueso del proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales se estaría votando después de las elecciones.

La oposición se dio cuenta tarde de esa realidad y ahora desea poner un acelerador para que sea votado completamente en la Cámara de Diputados antes del 10 y 11 de abril, ya que admiten que a la vuelta de esos comicios se abre un escenario de mayor incertidumbre para su despacho.

“Para mí es completamente necesario que esto ocurra antes de la elección del 10 y 11 abril, porque como he señalado desde hace 3 meses este proyecto debe aprobarse de cara a la ciudadanía, para que se conozca por quiénes deben votar las personas. He dicho que si no hay votos para el tercer retiro no habrá votos ni para los candidatos ni para los partidos que no lo aprueben con la mayor velocidad posible”, precisa una de las principales promotoras de esta idea, diputada Pamela Jiles (PH).

Pero de acuerdo al cronograma planteado por el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Marcos Ilabaca (PS) ello no será posible. “Queremos que este proyecto sea efectivo y que no sea una mera expectativa, y para eso fijé un cronograma, que transparenté, y corresponde a terminar la tramitación en tres sesiones. Como la tercera sesión sería después de la semana distrital, es decir antes de las elecciones sólo veremos la votación en general el próximo miércoles (en la comisión)”, recalca.

Cabe señalar que el receso distrital será justo la semana que corresponderá a las elecciones, por tanto sólo queda la próxima semana para revisar el tercer retiro en Comisión, sin dar paso a la discusión en Sala liberando de esa tensión a todos aquellos que aún no están seguros si apoyar o no esta idea.

Jiles asegura que los votos están hoy: “Respecto a los apoyos que esto tiene en Chile Vamos he estado trabajando firmemente en eso, en contacto con los presidentes de los partidos de Chile Vamos y con los principales diputados y dirigentes de esos partidos en sus bancadas del Congreso, y la impresión que tengo es que ese trabajo va bien encaminado, en el sentido de que tendríamos los 2/3 necesarios para la votación de la reforma constitucional permanente. Es perfectamente posible aprobar eso particularmente si se produce antes de la elección del 11 de abril, que es en lo que estoy empeñada”.

Pero el cronograma de Ilabaca, admiten en la oposición, disminuye o alivia la presión que podrían sentir los parlamentarios de la derecha para aprobar la iniciativa en Sala. También lo reconocen en el oficialismo: “Un parlamentario nuestro es mucho más débil para oponerse a una semana de la elección. Ahora si la votación queda para después del 11 de abril, cuando para la próxima elección hay un distanciamiento de seis meses, ahí habrá más margen para moverse y entender algún razonamiento”, añaden en reserva desde Chile Vamos.

Ante esta realidad los escenarios que se abren son variados, y ponen una sombra de duda a las intenciones de la oposición de que este proyecto vea la luz.

La Moneda tendrá más tiempo para ir al TC: el gobierno ha dicho que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), y sólo puede hacerlo una vez que el proyecto haya sido aprobado en alguna instancia. Es decir si se votara en la comisión la próxima semana, el gobierno tiene más tiempo para recurrir, y que la respuesta del TC sea pronunciada antes de que el proyecto sea votado en la Sala de la Cámara y vaya al Senado. De esta forma se frenaría antes de que la situación se volviera más crítica.

Ver otra alternativa, como la idea Desbordes-Lavin: tanto en la UDI como en RN esperan que el gobierno se allane a una salida distinta y acepte la propuesta de los candidatos presidenciales de estas tiendas para permitir un retiro desde las cuentas del seguro de cesantía. “No nos gusta ese proyecto, así que sería una opción válida que el gobierno recogiera nuestras ideas y que avanzara en la propuesta de los presidenciables. Ahora si no tiene la voluntad tendríamos que apoyar el tercer retiro”, recalca el diputado Francisco Eguiguren. (RN).

Que dispersen los votos y no logre aprobarse en Sala: el mayor tiempo que podría estar en discusión este proyecto podría servir al gobierno para convencer con razonamientos a los parlamentarios de ChileVamos de su inconveniencia. Esa es la apuesta desde el gobierno, que ha propuesto incluso escuchar a invitados para que entreguen una visión más técnica en la comisión, y que se tenga siempre sobre la mesa que 3 millones de personas no serán beneficiadas con un retiro porque ya no tienen fondos en las AFP, como lo han señalado reiteradamente las autoridades cuando se refieren a este tema. Sin ir más lejos el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, lo señalaba en una entrevista radial hace unas pocas horas: “Todos los retiros generaban un efecto que no era el más deseado, porque obviamente afectarán las futuras pensiones. Pero éste tiene una característica especial y es que las personas más vulnerables ya no tienen fondos que retirar. Casi tres millones de personas quedaron sin fondos luego de los retiros y en esta ocasión serían al menos cinco millones de personas (…) Nos parece que es regresiva”.

Que termine siendo constitucional y se apruebe: ahora pese a las alertas que se han encendido en la oposición, algunos en la derecha creen que las posturas no variarán si la votación en Sala ocurre antes o después de las elecciones. “No creo que el momento en el cual se vote termine por inclinar a uno u otro lado la votación, estos temas ya han sido ampliamente debatidos. Eso sí, hay que ver y conocer bien el texto final y en base a ello cada diputado tomará su decisión” indica el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma.

De hecho hasta el momento hay cinco proyectos presentados que el presidente de la instancia debe fusionar y proponer una nueva iniciativa en la próxima sesión.

Una revisión más pausada de las cinco propuestas podría incluso salvar el examen del TC, como advierte el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD. “Estamos seguros que el Gobierno intentará por todos los medios recurrir nuevamente al TC, y nadie puede predecir un resultado, pero sí podemos hacernos cargo de algunos de sus cuestionamientos y disminuir los riesgos de volver a ser declarado inconstitucional y es lo que estamos haciendo”.

En esa línea, el senador Claudio Alvarado (UDI), ex Segpres y por tanto exhaustivo conocedor de estas tensiones, tiene una visión sobre el futuro del proyecto, independiente de los timing electorales: “por lo que se aprecia este proyecto va a llegar al Senado aunque no sea una buena solución para la mayoría de la gente”.