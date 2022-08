Perú es el país con la más alta inseguridad alimentaria de Sudamérica

La pandemia del coronavirus, sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis por los fertilizantes han perjudicado a las industrias agrícolas de varios países del mundo, siendo Perú uno de los más afectados de la región, debido a que es el que tiene la mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica.

Así lo dio a conocer el último informe del Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo (SOFI), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que señala que en 2022 unos 16,6 millones de peruanos se encuentran en inseguridad alimentaria, un millón y medio más que en el año anterior, lo que representa el 50,5% de la población total. Además, el costo de US$ 3,28 diarios por persona para acceder a una dieta saludable deja fuera a más de 20% de la población peruana. Esto se debe a que muchas personas perdieron su trabajo a causa de la pandemia.

Esta situación, dice el informe, afecta a las poblaciones vulnerables como niños, mujeres y comunidades indígenas, y genera enfermedades como desnutrición, obesidad y anemia. “Encontramos casos de personas que no comen el mínimo de tres veces al día o no comen todos los días en esas cantidades. Hay gente que puede estar en situación de calle que come eventualmente. Si sumamos a todos ellos, podemos considerar que hay más de la mitad de la población en inseguridad alimentaria”, dijo el representante asistente de la FAO en Perú, Enrique Román, al portal Convoca pe.

Existen 2,7 millones de peruanos (8,3%) que están en situación de desnutrición, que afecta principalmente a los niños y niñas menores de cinco años. Hay 4,1 millones de adultos peruanos (19,7%) que presentan obesidad, porque acceden a una dieta que no necesariamente es balanceada y nutritiva. En tanto, 1,8 millones de mujeres de 15 a 49 años (20,6%), es decir, en edad reproductiva, presentan anemia.

Una vendedora de verduras barre su puesto en el Mercado Central mientras espera clientes en Lima, el 14 de agosto de 2021. Foto: AP

De los 2.300 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria en el mundo en 2021, un 12% -unas 268 millones- vive en Latinoamérica y el Caribe, según el informe de la ONU.

El reporte aseguró que la situación fue más grave en Asia y África, pero que en la región latinoamericana y del Caribe un 40,6% de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o severa.

“Eso es cuando la gente enfrenta incertidumbre respecto de su habilidad para obtener comida y ha sido forzada a prescindir de calidad o cantidad nutricional en los alimentos que come”, dijo en conferencia de prensa Máximo Torero, economista jefe de la FAO, tras la presentación del reporte.

La inseguridad alimentaria moderada o grave a nivel mundial ha ido en aumento desde que la FAO comenzó a recopilar datos de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria en 2014. En 2020, el año en que la pandemia de Covid-19 se propagó por todo el mundo, aumentó casi tanto como en los cinco años anteriores combinados.

Las nuevas estimaciones para 2021 sugieren, dice el informe, que la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave se ha mantenido relativamente sin cambios en comparación con 2020, mientras que la de la inseguridad alimentaria grave ha aumentado, lo que proporciona una prueba más del deterioro de la situación, principalmente para quienes ya enfrentan graves dificultades. En 2021, aproximadamente el 29,3% de la población mundial (2.300 millones de personas) padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, y el 11,7 % (923,7 millones de personas) enfrentaba inseguridad alimentaria grave.

También existe una creciente brecha de género en la inseguridad alimentaria. En 2021, el 31,9 % de las mujeres en el mundo padecía inseguridad alimentaria moderada o grave en comparación con el 27,6 % de los hombres, una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales, en comparación con los tres puntos porcentuales de 2020.

Un soldado ruso patrulla mientras agricultores realizan la cosecha en un campo de trigo no lejos de Melitopol, en el sur de Ucrania, el 14 de julio de 2022. Foto: AP

Durante el segundo año de la pandemia de Covid-19, el hambre siguió aumentando en Latinoamérica y el Caribe, pero a un ritmo más lento que entre 2019 y 2020, aseguró el informe elaborado por cinco agencias y programas de la ONU, entre ellos la FAO.

La ONU también reveló que la diferencia entre mujeres y hombres que sufrieron inseguridad alimentaria moderada o severa el año pasado en Latinoamérica y el Caribe fue de 11,3%, la cifra más alta respecto de otras regiones.

A nivel mundial, entre 702 y 828 millones de personas en el mundo enfrentaron hambre en 2021. Esto es alrededor de 180 millones de personas más desde el comienzo de la Agenda 2030, con gran parte del aumento (150 millones) desde 2019, antes de la pandemia de Covid-19. Además, casi una de cada tres personas en el mundo, alrededor de 2.310 millones de personas, sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021. Esto es alrededor de 350 millones de personas más que en 2019.

Las dietas saludables, cruciales para mejorar la seguridad alimentaria y prevenir todas las formas de desnutrición, también están cada vez más fuera del alcance de las personas en todas las regiones del mundo. En 2020, el año más reciente del que hay datos disponibles, casi 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable, lo que representa 112 millones de personas más en comparación con 2019.

De los siete objetivos mundiales de nutrición para 2030, solo la lactancia materna exclusiva y el retraso del crecimiento entre los niños menores de cinco años han mejorado desde 2012. Ninguna región ha mostrado avances en la reducción de la prevalencia de la obesidad en adultos, y la prevalencia del sobrepeso en niños menores de cinco años está aumentando en más de la mitad de los países que representan el sur de África, Oceanía, el sudeste de Asia, América del Sur y el Caribe.